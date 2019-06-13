Группа «На-На» оказалась на грани развала из-за завещания Алибасова

Москва, 13 июня. Сын Бари Алибасова оказался не единственным претендентом на квартиру в завещании своего отца. Об этом в четверг рассказала подруга музыкального продюсера Лена Ленина.

В числе наследников оказался еще один незаконнорожденный ребенок артиста — дочь Вера из Киева. Ее матерью является Светлана Боховчук, которой Алибасов в свое время посвятил песню «Мой мотоцикл». По словам Лениной, Бари Алибасов-младший, вероятнее всего, рассчитывает на квартиру отца, поскольку нигде не работает и имеет много долгов.

Как сообщает KP.ru, завещание также сыграло злую шутку с созданной Алибасовым группой «На-На», которая оказалась на грани развала.

«Там, говорят, перессорились солисты, унаследовавшие группу, и даже на эфиры больше не ходят вместе. Поговаривают, что некоторые из них планируют группу переформатировать и развалить. То, за что Бари боролся всю жизнь, может теперь исчезнуть», — пояснила Ленина.

Ранее сообщалось, что попавший в больницу Бари Алибасов написал новое завещание. В нем говорится, что девятикомнатная квартира в Москве достанется его сыну. Кроме того, Бари Алибасов-младший получит еще две квартиры общей площадью в 200 квадратных метра.

4 июня Бари Алибасов был доставлен в отделении реанимации в НИИ скорой помощи имени Склифосовского в тяжелом состоянии. Музыкальный продюсер по ошибке выпил жидкость для прочистки труб, приняв ее за сок. Мужчина тут же выплюнул химический растворитель, однако тот уже успел оставить ожоги в гортани, пищеводе и желудке. Адвокат Алибасова пояснил, что жидкость стояла на одной полке с соками и была налита в бутылку оранжевого цвета, а сам артист был без очков. Теперь родственники Алибасова собираются подать в суд на производителя моющего средства.