СМИ узнали имя нового спутника Ани Лорак

Москва, 13 июня. Украинская певица Ани Лорак встречается с саунд-продюсером Black Star Егором Глебом, пишет telegram-канал «Только никому».

В начале года певица развелась с турецким предпринимателем Муратом Налчаджиоглу. После этого ей приписывали разные романы, в том числе с музыкантом Сергеем Лазаревым, который в этом году представлял Россию на Евровидении. Сама артистка имя нового спутника не раскрывала, еще больше подогревая интерес общественности.

Однако на репетициях певицы часто можно было наблюдать одного и того же мужчину. По мнению авторов telegram-канала, именно с ним у Лорак роман.

«Мы выяснили личность нового спутника Ани Лорак. Это Егор Глеб (саунд-продюсер Black Star)», — написали в «Только никому».

По некоторым данным, Егор Глеб приехал в Москву с Украины и устроился в команду к Тимати. Молодой человек был близким другом Егора Крида. Музыкант выкладывал в соцсеть фотографии с ним, заявляя, что саунд-продюсер «собрал вокруг себя музыкантов и всем рулит».

Сами Ани Лорак и Егор Глеб информацию о своих отношениях не подтвердили.

4 июня появилась информация, что Лорак уволила всю свою команду и уехала в США. Издание Super передавало, что артистка рассталась с концертным директором Михаилом Успенским, его супругой Екатериной, работавшей PR-менеджером, и помощником-администратором. По некоторым данным, певица объяснила свое решение «утратой доверия» к команде.