Главные новости 13 июня

Федеральное агентство новостей публикует обзор главных событий четверга, 13 июня.

Хирург Игорь Шарипов заявил о серьезных вопросах по поводу отравления продюсера Бари Алибасова жидкостью для прочистки труб. Хирург НИИ Склифосовского заявил о несостыковках в обстоятельствах отравления Алибасова.

Членами экипажа Front Altair, атакованного в Оманском заливе, в основном являются россияне, грузины и филиппинцы. Посольство РФ прокомментировало сообщения о россиянах на борту атакованного в Омане танкера.

Немецкий журнал Stern заявил, что Россия обладает преимуществом в области создания гиперзвукового оружия. Немецкие СМИ назвали российскую ракету «оружием конца света».

Два нефтеналивных судна подверглись в четверг атаке в Оманском заливе. Об этом сообщил в четверг телевизионный канал Press TV. СМИ сообщили о нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе.

Президент РФ Владимир Путин в четверг распорядился снять с должности двух сотрудников МВД из-за скандального дела Голунова. Путин уволил двух генералов полиции.

Российский певец Сергей Лазарев скрывает личную жизнь, однако в Сеть попала фотография со свадьбы артиста. Фото с тайной свадьбы Лазарева появилось в Сети.

Председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. Чубайс предложил ввести в России новый налог.

Депутат Валерий Селезнев считает, что реализовывать идею экономиста ни в коем случае нельзя. В Госдуме оценили предложение Чубайса об углеродном налоге.

Путин считает, что Россия и Украина восстановят отношения. Путин рассказал, какими видит отношения России и Украины после прихода Зеленского.

Владимир Соловьев ответил на заявление президента Польши Анджея Дуды о том, что поляки смелее русских. Соловьев ответил заявившему о превосходстве поляков над русскими Дуде.