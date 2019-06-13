ФАН против нытья. Роман Носиков объявляет о конкурсе хороших новостей

Мало нам, Федеральному агентству новостей, было «преступлений» нашего бухгалтера против главной мировой демократии. Мало нам того, что мы, как укравший Рождество Гринч, «увели» у Хиллари Клинтон выборы. Мало нам того, что в США негров теперь вешают на нас.

Переполнив чашу терпения Госдепа, мы решили наполнить другие сосуды.

Мы задумали новое, потрясающее по своим масштабам, злодеяние. Мы решили окончательно допрыгаться. Мы дерзнули вмешаться во внутренние дела России и украсть у отечественного медиакласса его главный актив.

Его сокровище. Его прелесть.

Мы решили украсть НЫТЬЁ!

Мы много искренне и не без удовольствия писали о нашей оппозиции, о геополитике, о кознях «уважаемых партнеров», об Украине. Мы предостерегали, обличали, предупреждали.

Но мир невозможно описать одними бородавками Шендеровича. В мире есть вещи прекраснее казака Гаврилюка и Любови Соболь. Должны быть. Иначе что же это за «хорошо весьма» (Бытие 1:31) получится? Это был бы один сплошной Босх — и никакого Микеланджело. А это несправедливо.

Если есть на свете «собрания нечестивых» (литовский город Тракай), и фарисеи (ул. Новый Арбат, 11), и ад с чертями (ул. Ленинская Слобода, 19), то должны же где-то находиться и райские кущи с «песнью песней».

Мало предостерегать — надо звать. В Прекрасную Россию Будущего. Я бы даже сказал, в Прекрасное Не Столь Отдаленное.

А чтобы это делать, нам нужны примеры настоящих российских успехов. Успешных проектов, успешных биографий. Прорывов, творчества, преодолений и побед.

Поэтому мы начинаем конкурс региональных журналистов «Хорошие новости России». Мы начинаем собирать со всей России цветы надежды, чтобы показать их вам, наши читатели. Чтобы вдохновить вас. Чтобы придать вам сил.

Отечественный медиакласс нам этого, конечно, не простит. Ведь начинания, подобные нашему, наносят страшный удар по рынку спасителей России от Мрака, Тлена и Безнадеги, на котором они работают.

Ибо каждая весть о том, что наша страна — это не серая пустыня вся в ржавых развалинах, что в России что-то зеленеет и колосится, делает куличики и строит реакторы, поднимает хозяйства и помогает другим, — есть лжепророчество и хула на их грядущего мессию: усатого колхозника, кудрявого дипломата, «честиметого» офицера, краснорубашечного телеведущего. Да мало ли их.

Поэтому нас, разумеется, захотят сжечь на костре люстраций. Но мы это переживем — не только в силу их импотенции, но и потому, что жгут нас так часто, что мы научились не обращать на это внимания.

И пусть нас называют «троллями»: наш зеленый цвет — это цвет жизни. А не злобы, зависти, несварения и злоупотреблений, как у некоторых.

До встречи на конкурсе!

Напомним, что конкурс ФАН «Хорошие новости России» стартовал 12 июня. Прием материалов продлится до 18 июня. Конкурс проводится по номинациям «Наука и инновации», «Экономика страны или региона», «Спорт», «Общество и социальные проекты» и «Герои современности».

18 июня будет опубликован список из ста журналистских работ, разделенных на пять номинаций. Победители будут определены голосованием на сайте ФАН.

Конкурс «Хорошие новости России» является бессрочным, далее он будет проходить раза в год. Все вопросы можно задать по электронной почте goodrussia@riafan.ru или по телефонам: 8 (800) 777-17-61, 8 (812) 627-14-32, 8 (981) 722-50-09.