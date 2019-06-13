Стало известно, как проверяли кота Алибасова «на подлинность»

Москва, 13 июня. Сын известного продюсера Бари Алибасова готов заплатить еще 800 тыс. рублей, чтобы вернуть настоящего кота своего отца по кличке Чуча.

Кот породы сфинкс пропал из дома Алибасова вскоре после того, как мужчина попал в больницу. Семья продюсера объявила вознаграждение в 800 тыс. рублей тому, кто найдет Чучу, и вскоре животное было обнаружено. Чтобы проверить, действительно ли это кот Алибасова, секретарь артиста, которая встречалась с человеком, «нашедшим» животное, провела необычный тест, который в теории мог пройти только Чуча.

«Если на кота моего отца «выстрелить» из пальца и сказать «бдыщь», он падает, переворачивается на спину и поджимает лапки. Секретарь это выполнила, животное упало, и девушка, естественно, отдала деньги», — рассказал Бари Алибасов-младший KP.ru.

Секретарь передала деньги и забрала питомца. Она хотела снять на видео момент совершения обмена, однако мошенник наотрез отказался. Он взял деньги прямо на улице, пожелал Алибасову скорейшего выздоровления и ушел. Только потом выяснилось, что выкупленный за 800 тыс. рублей кот никогда не принадлежал основателю группы «На-На». Теперь семья продюсера рассматривает возможность обратиться в полицию по факту мошенничества.

Отметим, что сын Алибасова просил врачей не рассказывать о пропаже Чучи своему отцу, который в настоящее время находится в НИИ Склифосовского. Кот пропал вскоре после прихода в квартиру продюсера журналистов. По мнению PR-директора Алибасова Вадима Горжанкина, животное могло испугаться гостей и убежать на улицу.