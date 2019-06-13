Моди предложил Путину провести трехсторонние переговоры с Ираном на полях G20

Бишкек, 13 июня. Премьер-министр Индии Нарендра Моди предложил президенту России Владимиру Путину провести трехсторонние переговоры с Ираном на полях саммита G20 в японской Осаке.

Кроме того, по словам Моди, там же им следует провести и встречу в формате РИК: Россия-Индия-Китай.

Индийский премьер также поблагодарил российского лидера за поздравления с переизбранием на пост главы правительства страны. Моди напомнил, что Путин приезжал в Индию в прошлом году и, по его мнению, «в некотором роде предсказал его победу» на выборах.

Моди выразил благодарность и за награждение орденом Андрея Первозванного. Он подчеркнул, что это высочайшая честь для него.

«Я знаю, что это высшая государственная награда России. От имени индийского народа я также хочу высказать благодарность», — подчеркнул он.

Как уточняет РИА Новости, встреча Путина и Моди прошла в Бишкеке, где пройдет саммит ШОС.