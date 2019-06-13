Сирия, 13 июня. В Даръа прибыл гуманитарный конвой Красного Полумесяца. В результате боевых вылетов ВКС РФ были уничтожены 22 боевика в Хаме. Корреспондент сирийского издания был задержан курдами в Хасаке, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили 22 джихадиста на северо-западе Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут огонь по военным объектам боевиков в южной части Идлиба; сбили беспилотник исламистов на севере Хамы.

«Исламское государство»1: подозревается в организации взрывов в Ас-Сусе на юго-востоке Дейр-эз-Зора.

Курды: провели серию арестов в городе Аш-Шаннан в Дейр-эз-Зоре; задержали нескольких молодых людей и корреспондента сирийского издания в провинции Хасака.

Провинция Дейр-эз-Зор

На контролируемых курдскими отрядами территориях провинции продолжились обыски, проводимые с целью выявления и уничтожения подпольных ячеек «Исламского государства». Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (EuphratesPost), «Демократические силы Сирии»**** (SDF) провели серию арестов в городе Аш-Шаннан на юго-востоке Дейр-эз-Зора. Напомним, около недели назад в городе также прошли рейды курдов, в ходе которых радикалы SDF открыли стрельбу в жилых районах Аш-Шаннана, что привело к ранению одного из местных жителей.

Тем временем произошел взрыв в городе Ас-Суса, расположенном в так называемом Хаджинском кармане недалеко от границы с Ираком. По данным новостного портала Masar Press Agency, детонация взрывного устройства привела к ранению женщины. Предполагается, что бомба была заложена членами подпольных групп ИГИЛ1.

Провинция Даръа

Twitter-канал Сирийского арабского Красного Полумесяца (SYRedCrescent) сообщает о том, что в Даръа прибыл гуманитарный груз, доставленный на 17 грузовиках. Наборы с продовольствием были распределены среди нуждающихся жителей населенных пунктов Бусра Аль-Харири и Ат-Тейба. Напомним, данные территории перешли под контроль Сирийской арабской армии (САА) в ходе военной операции «Базальт», проводившейся с июня по июль 2018 года. Как известно, после освобождения данных территорий в провинцию регулярно возвращаются сотни гражданских лиц, пребывавших в лагерях для беженцев преимущественно на территории Иордании. Так, в последние 24 часа через погранпереход «Насиб» на сирийско-иорданской границе прибыли 777 человек. Об этом сообщают представители российского Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии.

Провинция Идлиб

Сирийская авиация продолжает осуществлять боевые вылеты в южной части Идлиба. Как передает Twitter-канал (jisrtv), авиаудары военных самолетов ВВС САР пришлись по оборонительным сооружениям боевиков террористического объединения «Тахрир Аш-Шам» на окраинах деревни Хан Ас-Сабил. Кроме того, по информации новостного портала Step News Agency, под огнем сирийских ВВС оказались места базирования радикалов в окрестностях населенных пунктов Ахсам, Маарет Хурма, Джозеф и Шейх Мустафа недалеко от границы с соседней Хамой.

Провинция Хама

Появились сообщения о новых провокациях со стороны боевиков на севере региона. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (Bosni94), бойцам Республиканской гвардии Сирии удалось сбить беспилотник с зарядом взрывного вещества на подлете к позициям сил САР. Между тем поступили уточненные данные об итогах боевых вылетов ВКС РФ. Сообщается, что в результате авиаударов ВКС РФ по целям, координаты которых предоставила турецкая сторона, были уничтожены 22 боевика.

Тем временем исламисты публикуют неподтвержденные сообщения о потерях со стороны правительственных сил. Так, Twitter-канал (dorarsite) заявляет о том, что джихадисты ликвидировали ракетную установку Сирийской арабской армии (САА) у блокпоста Аль-Муншира.

Провинция Хасака

Вслед за арестами гражданских лиц в Ракке возобновились задержания и в Хасаке. Согласно данным агентства новостей Al Manar News, курдские радикалы арестовали нескольких молодых людей, проживающих в городе Рас Аль-Айн недалеко от границы с Турцией, в рамках насильственной вербовки.

Кроме того, информационный портал Orient-News заявляет о том, что сотрудники курдской милиции «Асайиш» взяли под стражу корреспондента одного из сирийских изданий по имени Халед Аль-Хасан в городе Камышлы. Журналист был арестован во время налета на его дом. О причинах подобных действий курдов на данный момент ничего неизвестно. Напомним, около недели назад курдскими радикалами также был задержан журналист телеканала «Аль-Ихбария» Мохаммед Ас-Сагир за то, что тот участвовал в создании репортажа о пожарах в Хасаке.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)