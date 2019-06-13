«Политический труп» Навальный вопреки призывам Голунова подставил школьников под удар

Москва, 13 июня. Несанкционированный митинг в поддержку журналиста издания Meduza Ивана Голунова прошел накануне в Москве, хотя необходимость в нем пропала сразу после того, как в отношении спецкора прекратили уголовное дело и освободили его из-под домашнего ареста.

Несмотря на призывы самого Голунова и редакции издания Meduza, скандально известный блогер Алексей Навальный, которого уже прозвали за его действия «политическим трупом», решил не только принять участие в несанкционированной акции, но и поставить под удар своих сторонников, зачастую несовершеннолетних.

Навальный при этом словно не понимал, что участие в незаконном митинге приведет к задержанию подростков, которых он призвал выйти на улицы столицы. Теперь, как ожидается, блогер обвинит в произошедшем власть и правоохранительные органы и переложит на них собственную вину.

Как отметил политолог, публицист, руководитель АНО «Евразийский институт молодежных инициатив» Дмитрий Захаров, Навальному ровным счетом плевать на людей и, в частности, на своих несовершеннолетних последователей.

«Навальный не считается ни со своей совестью, ни с российским законодательством. Ему нужна толпа, любой протест. А на людей Навальному плевать, поскольку ему за это платят его кураторы», — цитирует эксперта «НьюИнформ».

По мнению Захарова, необходимо вести борьбу с участием несовершеннолетних в несанкционированных митингах. В частности, она должна заключаться в объяснении гражданам пагубности подобных акций, запрете на присутствие подростков и штрафах организаторов как легальных уличных мероприятий, так и незаконных за присутствие лиц моложе 16 лет.

«При этом те лица, которые организуют незаконные протестные акции, должны нести уголовную ответственность. При таких раскладах Навальный и ему подобные оставят нашу молодежь в покое», — считает политолог.

Журналиста «Медузы» Голунова задержали 6 июня на Цветном бульваре в рамках оперативной разработки наркогруппировки. ГУВД Москвы заявляло, что при досмотре у него изъяли четыре грамма наркотического средства — метилэфедрона, а дома при обыске — еще пять грамм кокаина.

Никулинский суд Москвы отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Однако 11 июня министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев сообщил о прекращении уголовного дела журналиста Meduza в связи с недоказанностью его участия в совершении преступления.

Несмотря на то, что журналист был освобожден из-под домашнего ареста, а сам попросил своих «защитников» не ходить на несогласованную акцию, оппозиция не стала отказываться от провокаций. При этом мэрия Москвы разрешила провести «марш Голунова» 16 июня, однако активисты отказались, намеренно устраивая несанкционированный митинг в День России. Это еще раз доказывает, что в действительности либеральной общественности плевать на Голунова, журналист лишь был инфоповодом для пиара.

При этом политический аналитик Руслан Осташко в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей обратил внимание на то, что в День России сотрудники правоохранительных органов действовали максимально корректно и мягко, буквально сохранив атмосферу праздника для россиян, далеких от протестных движений.