В Петербурге открыли городской центр подготовки волонтеров к UEFA-2020. ФАН-ТВ

Волонтеры центра будут встречать гостей у входа на стадион, работать в информационных пунктах по Санкт-Петербургу, встречать болельщиков в аэропортах и вокзалах. Всего предусмотрено девять направлений работы для добровольцев: транспорт, культурно-развлекательная программа, «последний километр», информационно-туристическая служба, медиаобеспечение, зона болельщиков, навигация, медицина, волонтеры штаба.

«Важно владеть иностранным языком — английский обязательно, желательно еще какой-то, потому что понятно, что мы ожидаем большое количество гостей из других государств. Следующее важное условие — это доброжелательность и вообще такое позитивное отношение к жизни. Надо быть из категории тех людей, у которых стакан скорее полон, чем пуст: стрессоустойчивость, умение быстро и четко реагировать в различных ситуациях», — рассказывает Юлия Аблец, председатель комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями.

В ряды добровольцев принимают юношей и девушек от 16 лет и старше. Все волонтеры пройдут специальное обучение. В центре подготовки ожидают, что желающих стать волонтерами на чемпионате Европы по футболу будет очень много. И сравнивают отбор с конкурсом на престижные факультеты в университет.

«В прошлом году я уже участвовала в чемпионате мира по футболу, мне безумно понравился этот опыт, я хочу попробовать какие-то новые функции для себя, новые эмоции, познакомиться с новыми людьми, встретить иностранцев, показать наш город. Также это возможность попрактиковать язык и вообще свои коммуникационные навыки и так далее», — говорит волонтер Анастасия Никонова.

Уже подано больше семисот заявок. Их принимают на официальном сайте. В течение месяца заявки будут обрабатываться, а затем кандидатов в волонтеры пригласят на собеседование.