Пьесу Вампилова поставили на сцене Губернского театра. ФАН-ТВ

Санкт-Петербургская труппа «Мастерская» выступила с пьесой Александра Вампилова «Прошлым летом в Чулимске» на большой сцене московского Губернского театра. Представление прошло в рамках II летнего фестиваля «Фабрика Станиславского». Режиссер постановки Григорий Козлов отметил интересность современного психологического театра.

«Для меня очень важна плотность игры, чтобы зритель в психологическом тексте не успевал за артистом», – сказал Козлов.

Также он сказал, что для артистов волнующе играть на такой большой сцене, поскольку обычно они выступают в зале на 80-100 человек.

Режиссер подчеркнул, что фестиваль «Фабрика Станиславского» необычайно важен, особенно своими мастер-классами, хотя, конечно, все обычно предпочитают практические занятия.