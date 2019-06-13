В Кремле прокомментировали решение США расширить военное присутствие в Польше

Бишкек, 13 июня. В Кремле прокомментировали решение Вашингтона и Варшавы расширить военное присутствие США на территории Польши, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Здесь ни у кого не должно быть сомнений, что российские военные с большим вниманием фиксируют все эти сообщения, анализируют информацию и делают так, чтобы подобные шаги никоим образом не угрожали безопасности РФ», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Накануне стало известно, что президенты США и Польши Дональд Трамп и Анджей Дуда подписали декларацию о военном сотрудничестве. Отмечается, что американская сторона разместит на территории Польши эскадрилью беспилотников. Министерство иностранных дел России заявило, что решение Вашингтона и Варшавы увеличить военное присутствие США в Польше нанесло сильный удар по одному из ключевых положений акта Россия — НАТО 1997 года.