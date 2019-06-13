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Путин пригласил Моди на ВЭФ в качестве главного гостя

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Путин пригласил Моди на ВЭФ в качестве главного гостя

Бишкек, 13 июня. Президент России Владимир Путин пригласил премьер-министра Индии Нарендру Моди на Восточный экономический форум.

В Бишкеке президент России провел переговоры с премьером Индии. 

«Я хочу вас пригласить в качестве главного гостя на Восточный экономический форум во Владивостоке в сентябре этого года», — обратился Путин к Моди.

Российский лидер также выразил надежду, что после переизбрания Моди на пост премьер-министра Индии страны продолжат работу по развитию двусторонних отношений. Путин констатировал, что у Москвы и Нью-Дели впереди «очень большая повестка дня», которую представители стран обсудят не только в Бишкеке, но и на других площадках.

Путин пригласил Моди на ВЭФ в качестве главного гостя

Путин также поблагодарил индийского премьера за вклад в укрепление отношений двух государств.

«Они [отношения стран] развивались поступательно, в том числе благодаря вашим личным усилиям, вашему вниманию к российско-индийским отношениям», — заметил президент России.

Путин напомнил, что в связи с этим Моди был награжден высшей государственной наградой России — орденом Святого апостола Андрея Первозванного.

Ранее Моди предложил Путину провести трехсторонние переговоры с Ираном на полях саммита G20 в японской Осаке. Он также поблагодарил российского президента за поздравления с переизбранием на пост главы правительства Индии. Моди напомнил, что глава России приезжал в его страну в прошлом году и, по его мнению, «в некотором роде предсказал его победу» на выборах.

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Автор: Катерина Иванова
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