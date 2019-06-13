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Кремль не получал официальных предложений о встрече Путина и Трампа в Осаке

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Кремль не получал официальных предложений о встрече Путина и Трампа в Осаке

Москва, 13 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал подготовку встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

«Мы не знаем, началась ли подготовка к встрече у наших коллег. Никаких официальных предложений от США нам не поступало. Пока мы можем исходить лишь из того, что и Путин, и Трамп будут находиться на встрече в Осаке, где будет проходить саммит «Большой Двадцатки», и там президенты США и России могут хотя бы коротко, на ногах, переговорить о возможности двусторонней встречи», — приводит слова Пескова корреспондент Федерального агентства новостей

Советник Трампа по нацбезопасности Джон Болтон заявил, что глава США рассчитывает встретиться в Осаке с Путиным и председателем Китая Си Цзиньпином. Это заявление прокомментировал и замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Российский дипломат отметил, что никаких конкретных предложений от США не поступало.

В четверг в интервью телевизионному каналу «Мир» российский лидер Владимир Путин заявил, отношения Российской Федерации и Соединенных Штатов деградируют, становятся все хуже и хуже. За последние годы в отношении России действующая администрация приняла уже несколько десятков решений, связанных с санкциями, напомнил Путин.

 

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Автор: Алексей Полубота
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