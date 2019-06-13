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Путин провел несколько встреч на полях ШОС

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Путин провел несколько встреч на полях ШОС

Бишкек, 13 июня. Президент России Владимир Путин провел несколько рабочих встреч на полях саммита ШОС, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Глава российского государства работает в четверг в Бишкеке, передает корреспондент Федерального агентства новостей. По словам Пескова, Путин уже провел встречу с президентом Киргизии Сооронбаем Жээнбековым.

«Обсудили вопросы двусторонних отношений и основные вопросы повестки дня саммита ШОС», — сказал российский чиновник.

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Автор: Сергей Петров
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