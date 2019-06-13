Донбасс сегодня: в ДНР под обстрелами сгорают дома, армию Киева кормят контрафактом

Донбасс, 13 июня. От попадания мины в Коминтерново сгорел жилой дом, под обстрел едва не попали сотрудники ООН. Отчет СММ ОБСЕ подтвердил выстрел украинского снайпера в мирного жителя. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки украинские военные 19 раз открывали огонь по территории народных республик Донбасса. Об этом заявили представительства ДНР и ЛНР. Так, снаряды крупнокалиберных орудий падали в двух населенных пунктах Луганской народной республики. На территории ДНР пострадали районы Горловки, Донецка и несколько поселков на Мариупольском направлении.

Солдаты ВСУ по-прежнему применяют минометы 82 и 120 мм. В результате одного из попаданий в жилой сектор Коминтерново полностью сгорел частный дом. На окраине Горловки и в Докучаевске снаряды попали в крышу дома и гараж. Хозяева домов в частном секторе чудом не ранены осколками мин.

Количество выпущенных по ДНР боеприпасов каждый день варьируется от ста до четырехсот. Как сообщает представитель управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, в результате очередного обстрела могли пострадать участники мониторинговой миссии ООН, которые были вынуждены уехать с участка проведения мониторинга, опасаясь за свои жизни.

Отчет ОБСЕ подтвердил ранение мужчины снайперами ВСУ

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в отчете за 9 июня все же зафиксировала ранение мужчины пулей, выпущенной из стрелкового оружия киевских военных подразделений. Сам инцидент произошел еще в феврале текущего года, однако, сотрудники ОБСЕ не имея возможности посетить постоянно обстреливаемое ВСУ место происшествия, указали факт ранения, в своем отчете спустя несколько месяцев.

Пострадавший мирный житель ехал на велосипеде из Марьинки (украинская территория) в сторону Донецка и был ранен в спину прицельным выстрелом снайпера. Пуля прошла насквозь тело, после чего задела и руку мужчины.

В тот день медработники донецкой больницы подтвердили ОБСЕ о поступлении мужчины с огнестрельным ранением спины. Указанное в отчете, подтверждает ведение снайперского огня военнослужащими ВСУ по мирным жителям ДНР.

В Луганской области солдат ВСУ кормят контрафактной продукцией

Сотрудник пресс-службы УНМ ЛНР Иван Филипоненко сообщил, что по имеющейся в оборонном ведомстве информации, штаб Операции объединенных сил Украины выявил факт поставок на передовую контрафактных продуктов, предназначенных для питания военнослужащих ВСУ. Солдат пытались кормить продуктами неизвестного происхождения, в то время как заявленных продуктов от министерства обороны на пищеблоках не было.

Напомним, что штабная комиссия продолжает работать на месте дислокации 25-й бригады ВСУ. В настоящий момент комиссия пытается выявить виновных, посредством которых в бригаду попала контрафактная продукция.

Украинский солдат получил ранения в пьяном состоянии

В 14-ой бригаде ВСУ, которая дислоцируется в Луганской области, военнослужащие устроили пьяный дебош с метанием гранат. Победителей не было, но вот пострадавший имеется. Один из бойцов, метнув «игрушку» и, не учитывая элементарные правила безопасности, получил осколочные ранения от разорвавшейся гранаты. О происшествии в рядах ВСУ сообщил офицер пресс-службы УНМ Иван Филипоненко.

Пока инцидент с военнослужащим скрывается командиром бригады от вышестоящего руководства, но в будущем, по традиции, вероятно, будет представлен как боевая потеря.