«Джебхат ан-Нусра»* ответила на перемирие в Идлибе новыми атаками против войск Сирии

«Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в РФ) и аффилированные с ней бандформирования отвергли российско-турецкое соглашение о полном прекращении боевых действий в Идлибской зоне деэскалации, предприняв несколько атак на позиции Сирийской арабской армии (САА) при поддержке тяжелой бронированной техники, передает корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) в САР. Другие подробности — в нашем материале.

Незаконные вооруженные формирования, объединенные полевыми командирами «Хайят Тахрир аш-Шам», осуществили серию нападений на укрепрайоны сирийской правительственной армии в северных районах провинции Хама. Тем самым террористы продемонстрировали свое отношение к российско-турецкому соглашению о полном прекращении боевых действий на всей территории зоны Идлиба с 12 июня.

Так, вчера вечером боевики-исламисты атаковали два населенных пункта, расположенных в окрестностях Кафр-Набуды у южной границы демилитаризованной зоны.

В наступлении на город Хамамият участвовали более 150 джихадистов при поддержке танков и пикапов-«техничек». Селение Кара-Джурн к северу от Кафр-Набуды атаковало более 30 радикальных экстремистов, имевших на вооружении боевую машину пехоты, а также несколько автомобилей повышенной проходимости с установленными пулеметами.

Для отражения наступления противника и предотвращения прорыва линии обороны сирийские правительственные силы открыли вынужденный огонь, уничтожив до 40 боевиков и около 10 единиц их техники. Тогда террористы отступили на ранее занимаемые позиции.

Ранее сторонники «Нусры» атаковали пункт мониторинга войск Турции в горной области Джебель Аз-Завия. Анкара обратилась за помощью к российским военным для обеспечения безопасности своих солдат, после чего ВКС РФ ударили по скоплениям исламистов и их огневым точкам в этом районе.

Напомним, накануне главари исламистских группировок «Хайят Тахрир Аш-Шам», «Ахрар аш-Шам» и других бандформирований отказались следовать условиям российско-турецкого соглашения о введении режима тишины с полуночи 12 июня, пообещав через подконтрольные медиаресурсы не ослаблять огонь на северо-западе Сирии.

Востоковед и публицист Андрей Онтиков в комментарии для ФАН выразил мнение о том, что необходимо продолжать точечные операции против наиболее радикальных бандгрупп в Идлибе, поскольку в противном случае данная недоговороспособная часть обитателей анклава боевиков только усилит попытки прорыва и обстрелы в прифронтовых мирных районах.

«Полностью прекращать огневое давление на террористов в северо-западной части САР, безусловно, нельзя, поскольку «Ан-Нусра» и сотрудничающие с ней группировки должны отчетливо осознавать, что любые их преступные действия не останутся безнаказанными. При этом региону в целом, конечно, необходима стабилизация для совместного с Анкарой ответа на вопрос — что делать с Идлибом и как вернуть туда мир. Но это урегулирование в любом случае должно развиваться с учетом признания территориального единства Сирии, а это значит, что провинция, так или иначе, должна вернуться в ведение Дамаска», — подчеркнул эксперт.

То есть необходима постепенная и безболезненная передача региона под управление законного руководства САР, но террористы серьезно мешают этому процессу. Поэтому стратегия в отношении Идлибской зоны должна предусматривать комбинирование этих усилий.

«Очень важно сохранение и укрепление сотрудничества Москвы и Анкары по этой проблеме. Если оно будет развиваться, но выход из кризиса в результате совместной работы обязательно отыщется. Какие-то принципиально новые пути или прорывные дополнения к старым соглашениям, в конце концов, будут найдены. Однако есть стороны, препятствующие этому процессу. Наиболее непримиримые исламистские группировки Идлиба — одна из них. Позиция членов «Джебхат Фатх аш-Шам»1 и других связанных с ними бандгрупп по новому перемирию была предсказуема, и потому точечный огонь по их военным объектам продолжается и будет продолжаться до окончательного уничтожения. Это необходимо», — заключил Андрей Онтиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.