«Динамо» может подписать Ташаева и Мирзова

Москва, 14 июня. Московское «Динамо» планирует подписать полузащитника «Спартака» Александра Ташаева и игрока середины поля «Арсенала» Резиуана Мирзова, об этом сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника, бело-голубые оценивают каждого футболиста в 2 млн евро. Известно также, что «Спартак» готов продать Ташаева, однако хочет выручить за него 2,5 млн евро.

Что касается Мирзова, то «Ростов», владеющий правами на футболиста, готов его отпустить. Однако помимо «Динамо» на Мирзова претендует «Краснодар» и «Локомотив».

Ташаев перешел в «Спартак» из «Динамо» летом прошлого года за 1,5 млн евро. Однако футболист не закрепился в составе и довольствовался выходами на замену. Всего он выходил на поле в 24 матчах и отметился 2 голевыми передачами. Мирзов выступал за тульский «Арсенал» на правах аренды. На его счету 32 матча, восемь голов и одна голевая передача.