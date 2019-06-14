Оппозиции все равно, на свободе Голунов или нет. Николай Стариков. ФАН-ТВ



— Что вы думаете по поводу ситуации, связанной с журналистом Иваном Голуновым?

— На мой взгляд, произошла целенаправленная, хорошо организованная, подготовленная операция по дискредитации правоохранительных органов и государства. В итоге эта цель достигнута частично. «Дело Голунова» закрыто, но как на это отреагировала оппозиция? Неразрешенный марш в защиту Ивана Голунова все равно проводится. Им неважно, на свободе он или нет. Что делает государство, когда понимает, что происходит что-то очень странное? Дело забирают в СК РФ, и за сутки становится понятно, что к Голунову нет претензий. Одновременно заявляется, что двух генералов отправят в отставку. Несмотря на то что быстро проведено расследование и сняты все обвинения, оппозиционеры выходят и еще что-то требуют. На вопрос «Что вы еще хотите?» мы слышим ответ: «А еще есть люди, которые пострадали». Но выйти на несанкционированный митинг — плохой способ помочь тем, кто оказался в сложной ситуации.

— Когда происходили те самые события с журналистом Иваном Голуновым, в Петербурге прошел Международный экономический форум. Что вы скажете о его итогах?

— Если вы ищете на таком мероприятии ответа, как будет развиваться экономика России, то вы его там не найдете. Это было геополитическое мероприятие. Что касается экономического блока, то министры высказывали те же самые мантры: надо менять законодательство, нужны инвесторы и так далее. Ничего нового там не прозвучало.

Поговорим о политике. Самые важные вещи говорили руководители России и Китая. Хочется выразить восхищение дипломатическими способностями нашего президента, который сумел с помощью визита Си Цзиньпина в Россию поднять ПМЭФ на новую высоту. Владимир Путин подчеркнул, что дружба Россия и Китая является на сегодняшний момент стабилизирующим фактором в мировой политике и экономике. США борются с Китаем экономически, с Россией — политически. В результате Америка должна вести две партии на одной шахматной доске. Они буквально заталкивают нас в объятия Китая. США оказывают давление на компанию Huawei. Как реагирует Россия? Москва, руководство МТС и Huawei подписывают соглашение о разворачивании сетей 5G, которые запрещает Вашингтон.

— Вся страна 12 июня праздновала День России. Что означает для вас этот праздник?

— Этот вопрос вызывает затруднения из-за противоречия. Мы отмечаем распад государства. 12 июня 1990-го, потом 1991 года были приняты определенные решения, избран Борис Ельцин, что в итоге привело к крушению большой России. Образовалась Россия малая. Миллионы беженцев, которые были вынуждены бежать на территорию малой России — это хорошо или плохо? Как этому всему можно радоваться? Есть день, в который мы должны праздновать, но в него впору печалиться. В суть этого праздника иностранцы не углубляются, и он дает возможность нашим дипломатам устраивать приемы, проводить нужную России линию, приглашать тех, кто симпатизирует России. И на протяжении многих, многих лет это происходит 12 июня. Если дату перенесем, то это покажется нестабильностью. Но выход есть. Например, подписать договор о создании союзного государства — Россия, Белоруссия, Украина. И дальше в этот день отмечать это событие. Важен идеологический посыл.



Напомним, что за провокациями, прошедшими 12 июня стоит попытка Запада дестабилизировать ситуацию в России. Традиционно «оппозиционеры» вместо организации согласованных мероприятий пытаются испортить или, по меньшей мере, омрачить праздник остальным гражданам. Но проделанных выходок им, очевидно, мало: лидеры протестующей общественности призывают к новым провокациям в Петербурге 23 июня в день Алых парусов, когда в Северную столицу приезжают выпускники со всей России.