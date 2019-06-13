«Гоблин» Пучков назвал сериал «Чернобыль» русофобским и оценил версию о причастности ЦРУ

Продолжаются споры о достоинствах, неточностях и недостатках сериала HBO «Чернобыль» (Chernobyl), который был признан чуть ли не лучшим в истории. У англо-американской версии самой страшной техногенной катастрофы есть как горячие сторонники, так и решительные противники.

Федеральное агентство новостей попросило поделиться впечатлениями от сериала «Чернобыль» одного из самых известных знатоков кино в России — писателя, переводчика и видеоблогера Дмитрия Пучкова, известного под псевдонимом Goblin («Гоблин»).

— Понравился ли вам сериал?

— Нет, категорически не понравился, поскольку это сугубо идеологическое произведение. Как правило, граждане смотрят на внешнюю сторону: какие там декорации, предметы, машины, одежда. Их это страшно впечатляет: ах, как похоже! А идейную составляющую граждане заглатывают, не раздумывая, а она самая главная.

То есть фильм этот сугубо антисоветский, а значит — русофобский. Фильм этот о том, какие русские — дегенераты, и значит нельзя им позволять даже прикасаться к таким серьезным вещам, как ядерная энергия. Потому что они угробят все, загадят радиацией все, и вообще весь мир под угрозой из-за того, что русские растаскивают свои отвратительные реакторы по всему белому свету, а значит — надо прекратить строительство русских реакторов. Вот основной посыл данного фильма.

— Как вы относитесь к требованию партии «Коммунисты России» к Роскомнадзору запретить в РФ доступ к сериалу «Чернобыль»?

— Идея на мой взгляд абсолютно бестолковая. Если вы хотите что-то запретить, значит в нынешних условиях вы привлечете к этому максимальное внимание аудитории. Раз нельзя смотреть, мы специально найдем и посмотрим.

Выход здесь ровно один: надо показывать. А потом каждую серию чтобы разбирали специалисты с точки зрения художественной и с точки зрения реалистичной. Вот какой-нибудь именитый режиссер расскажет, как ловко построена драматургия повествования, а специалист расскажет, какая чушь показана с технической точки зрения. Это было бы очень хорошо. Да, вы смотрите, но мы вам расскажем, каким идеологическим дерьмом вас кормят американцы.

— Почти одновременно с американцами телеканал НТВ начал снимать свой 12-серийный сериал о Чернобыле. Российский фильм пока не вышел на экраны, но СМИ пишут, что там есть линия о возможной причастности к аварии некого агента ЦРУ. Как вам такая трактовка? И как вам кажется, сможет ли отечественная версия затмить англо-американскую?

— Задумался… Но лично для меня сомнительно… У нас просто нет ни режиссеров, ни операторов такого класса, как в Соединенных Штатах Америки. Наши ничего подобного просто физически создать не могут.

Сама задумка небезынтересная, конечно: если вы нас помоями поливаете, давайте и мы. У нас тоже помоев хватит — давайте и мы про вас так...

Я у них не припомню что-то хороших фильмов про Советский Союз — о великих достижениях советского народа. Я что-то не припомню таких американских фильмов. Только идеологические помои. Но, поскольку у нас государство антисоветское, мы сами антисоветские помои производим в промышленных количествах. Поэтому как-то даже странно — какие-то «происки ЦРУ» разоблачать… Они же в ЦРУ хорошие, они же все делают на благо цивилизованного человечества, это мы плохие: так считает наша интеллигенция, в том числе режиссеры, актеры и прочее. Поэтому мне как-то даже странно такое слышать.

Для справки

Согласно официальному синопсису, опубликованному телеканалом НТВ, сюжет 12-серийного российского сериала «Чернобыль» построен вокруг того, как главный герой — подполковник военной контрразведки (по другой версии сотрудник КГБ) Андрей Николаев (его роль исполняет Игорь Петренко) пытается обезвредить агента ЦРУ и предотвратить аварию на Чернобыльской АЭС. Режиссер — Алексей Мурадов.