В Белоруссии привели в исполнение смертный приговор убийце трех человек

Минск, 13 июня. Очередной смертный приговор убийце трех человек привели в исполнение на территории Белоруссии. Об этом сообщил не зарегистрированный властями правозащитный центр «Весна».

«Приведен в исполнение смертный приговор в отношении Александра Жильникова», — говорится в сообщении.

В декабре 2015 года в Минске были найдены мертвыми девушка и молодой человек. По данным следствия, его экс-подруга решила проучить соперницу, однако исполнители Жильников и Вячеслав Сухарко убили молодых людей. После того, как мужчины были задержаны, выяснилось, что они также причастны к убийству жителя Колодищей, который в своем доме сдавал комнату одному из них, пишет «Царьград».

Верховный суд Белоруссии в мае 2018 года оставил в силе решение о смертном приговоре в отношении обоих мужчин. Пока судьба Сухарко остается неизвестной, однако предполагается, что ему грозит такое же наказание.

Правозащитники отметили, что Жильников и его адвокат составляли жалобу в Генеральную прокуратуру на рассмотрение дела по вновь открывшимся обстоятельствам. Также в Комитете ООН по правам человека находится на рассмотрении индивидуальное обращение мужчины, которое было зарегистрировано 24 декабря прошлого года.

Стоит отметить, что Белоруссия является единственной страной в Европе и СНГ, в которой применяется смертная казнь, но с 2000 года количество смертных приговоров, выносимых белорусскими судами, постепенно сокращается. Именно этот фактор является основным препятствием для восстановления страны в статусе спецприглашенного в ПАСЕ.

Применение смертной казни регулярно подвергается критике со стороны Европейского союза, ПАСЕ и других международных организаций. В то же время, согласно опросам, мнения граждан Белоруссии по поводу ее необходимости делятся почти поровну, согласно статистическим данным.

В январе текущего года правозащитный центр «Весна» сообщал о том, что белорусский суд вынес смертный приговор мужчине, убившему при отягчающих обстоятельствах двух девушек.