Богданов провел телефонные переговоры с министром ПНС Ливии

Москва, 13 июня. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов провел телефонные переговоры с министром иностранных дел правительства национального согласия (ПНС) Ливии Мухаммедом Сиялой. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.

В российском ведомстве отметили, что телефонный разговор состоялся по инициативе ливийской стороны. В ходе беседы со специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Сияла сообщил, что ПНС готовит новые инициативы по урегулированию ливийского кризиса.

С 2011 года Ливия находится под контролем двух правительств. Одна часть страны контролируется правительством национального согласия (ПНС). Другая часть ливийской территории находится под контролем законных властей Ливии, которые признаны многими арабскими государствами, во главе с Халифой Хафтаром.

В начале апреля командующий ЛНА Хафтар отдал войскам приказ о начале наступательной операции на Триполи, которая контролируется силами ПНС. Позднее ПНС объявило о начале военной операции «Вулкан гнева» для противостояния силам маршала Хафтара.

Непрекращающаяся конфронтация и гражданская война в Ливии привели к появлению многочисленных экстремистских группировок, в том числе в Ливию перебрались остатки «Исламского государства»1 (организация запрещена в РФ).

1 Организация запрещена на территории РФ.