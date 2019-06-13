Жене Погребняка пожаловалась на червяка в своем салате

Москва, 13 июня. Супруга футболиста «Урала» Мария Погребняк обнаружила червяка в салате «Цезарь», который она заказала в московской кофейне.

«Пришла с подругой, заказали Цезарь и тут чисто случайно из под салата на меня посмотрел жирненький червячок, а я на него. Он, конечно, может быть, и чистый белок, но к встрече с ним в салате я была не готова!» — пишет женщина в Instagram.

Мария Погребняк отметила, что ждала этот салат 30 минут, но заменили ей блюдо всего за 5 минут. Жена футболиста не исключила, что официант просто убрал червяка из тарелки и принес обратно все тот же салат. В счете, который Погребняк опубликовала в Instagram, указано, что червивый «Цезарь» стоил 780 рублей.

Это уже не первый случай, когда россияне находят червей в продуктах. Так, например, в феврале житель Новокузнецка пожаловался в соцсетях на червивые конфеты. После этого Роспотребнадзор инициировал проверку сладостей.

Кроме того, жители поселка Карагайлинский Кемеровской области в мае начали устраивать митинги из-за грязной воды из-под крана, в которой завелись черви. Чтобы успокоить сельчан, замглавы города Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин демонстративно выпил стакан с плавающим в нем червем, который принесла одна из протестующих женщин.