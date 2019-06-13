Жене Погребняка пожаловалась на червяка в своем салате

Жена Погребняка пожаловалась на червяка в своем салате
Москва, 13 июня. Супруга футболиста «Урала» Мария Погребняк обнаружила червяка в салате «Цезарь», который она заказала в московской кофейне.
«Пришла с подругой, заказали Цезарь и тут чисто случайно из под салата на меня посмотрел жирненький червячок, а я на него. Он, конечно, может быть, и чистый белок, но к встрече с ним в салате я была не готова!» — пишет женщина в Instagram.
Мария Погребняк отметила, что ждала этот салат 30 минут, но заменили ей блюдо всего за 5 минут. Жена футболиста не исключила, что официант просто убрал червяка из тарелки и принес обратно все тот же салат. В счете, который Погребняк опубликовала в Instagram, указано, что червивый «Цезарь» стоил 780 рублей.
Это уже не первый случай, когда россияне находят червей в продуктах. Так, например, в феврале житель Новокузнецка пожаловался в соцсетях на червивые конфеты. После этого Роспотребнадзор инициировал проверку сладостей.
Кроме того, жители поселка Карагайлинский Кемеровской области в мае начали устраивать митинги из-за грязной воды из-под крана, в которой завелись черви. Чтобы успокоить сельчан, замглавы города Киселевска по ЖКХ Сергей Шишкин демонстративно выпил стакан с плавающим в нем червем, который принесла одна из протестующих женщин.
Пришла с подругой в шоколадницу, заказали цезарь и тут чисто случайно из под салата на меня посмотрел жирненький червячок, а я на него???????? Он конечно может быть и чистый белок, но ко встрече с ним в салате я была не готова! Позвала официанта, смутившись, официант через 5 мин принёс салат, хотя вначале мы этот салат ждали 30 мин! Скорее всего это был этот же салат просто из него убрали червяка! В конце нам принесли полный счёт! В связи с этим вопрос: какие права у нас в таком случае? Что делать? И как бы вы поступили? P.s доедаю этот салат и дописываю пост????