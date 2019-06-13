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Известного ведущего MTV нашли без сознания на детской площадке

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Известного ведущего MTV нашли без сознания на детской площадке

Москва, 13 июня. Бывшего ведущего телеканала MTV Россия Михаила Рольника нашли без сознания на детской площадке в Москве, сообщили СМИ. Отмечается, что мужчина впал в кому.

Рольник отравился и впал в кому, сообщил Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, известный в прошлом ведущий перебрал с алкоголем. Он несколько часов лежал без сознания на детской площадке на северо-западе Москвы, после чего его забрали врачи скорой помощи.

Уточняется, что в крови Рольника было 4,2 промилле алкоголя. В настоящее время он находится в критическом состоянии, его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщило «Утро.ру».

Как оказалось подробности случившегося с Рольником не знают даже близкие друзья. Девушка бывшего ведущего развлекательного канала рассказала о случившемся его подруге, соведущей времен MTV Асе Калясиной. Подруга Рольника в беседе с «Царьградом» лишь сказала, что «он живой, но все плохо».

При этом подруга известного в 90-х ведущего не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о том, что ее приятель находится в коме.

Рольник стал работать на популярном телеканале MTV в 1999 году. В свое время он вел на музыкальном канале такие программы, как «Shit-парад» и «12 злобных зрителей», отметил «Ридус».

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Автор: Данила Копп
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