Вашингтон, 13 июня. Версии американского новейшего истребителя F-35, которые предназначены для военно-морских сил, обладают существенными недостатками, указали журналисты издания Defense News.

По их словам, боевая машина может летать на больших высотах на сверхзвуковой скорости лишь короткими рывками. В противном случае истребитель может получить повреждения или вовсе утратить малозаметность для систем обнаружения противника.

Как сообщили журналисты на основе документов, попавших в их распоряжение, проблеме присвоили первую категорию. С точки зрения угроз для выполнения истребителем поставленных задач она максимальна. Пентагон, тем не менее, пока не пытается найти решение этой критической проблемы.

Издание отметило, что недостатки самолета заключаются в планере и покрытии истребителя, а также в антенне в хвостовой части. Впервые проблемы обнаружили в 2011 году. Так, по словам журналистов, у F-35B после полета на скорости в 1,3-1,4 Маха вздулось стелс-покрытие, а F-35C получил структурные повреждения.

Вице-адмирал Мэт Уинтер, руководитель программы F-35 со стороны Пентагона, заявил тогда, что правительство США не собирается полностью устранять недостатки, а также готово взять на себя ответственность за дополнительные риски. Однако для полетов F-35B и F-35C на скорости выше 1,2 Маха все же были установлены временные ограничения.

Ранее издание The National Interest сравнило российский и американский истребители пятого поколения Су-57 и F-35. Аналитики отметили, что российский самолет превосходит американский по маневренности, скорости и дальности. При этом, по версии авторов материала, натовский F-35 менее уязвим для систем обнаружения.

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей зампред комитета по обороне Госдумы Юрий Швыткин, в настоящее время Воздушно-космические силы (ВКС) РФ находятся на подъеме, а новейший истребитель Су-57 — это порыв российской военной авиации, поскольку этот самолет по основным показателям превосходит свой западный аналог.