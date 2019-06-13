Названы способы, помогающие заставить изменить себя

Москва, 13 июня. Издание Planet Today назвало полезные методики, которые помогут человеку изменить себя.

СМИ советуют составить список основных факторов жизни и оценить каждый из них по десятибалльной шкале. То направление жизни, которое получило наименьший балл, нуждается в изменении. При одинаковых показателях в первую очередь стоит выбрать здоровье.

Дальше необходимо составить план по самосовершенствованию, в который необходимо включить все, что поможет изменить вас, отметила Planet Today.

Потом следует воспользоваться методикой, которая способствует изменению человека. Необходимо четко представить, что необходимо изменить и ответить на листе бумаги на два вопроса: «Что изменится через пять лет, если ничего не менять?» и «Что изменится, если я смогу выполнить свое обещание?».