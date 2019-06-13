Штраф за хранение персональных данных вне территории РФ может вырасти до 18 млн рублей
Москва, 13 июня. Депутаты Госдумы РФ внесли законопроект, предусматривающий штрафы до 18 миллионов рублей, за невыполнение требований о хранении персональных данных на территории России. Документ с поправками зарегистрирован и направлен на рассмотрение председателю Государственной думы Вячеславу Володину, сообщается на сайте Системы обеспечения законодательной деятельности.
Авторами законопроекта стали депутаты «Единой России» Виктор Пинский и Даниил Бессарабов. Если поправки будут утверждены, невыполнение требования о хранении персональных данных граждан РФ с использованием баз данных, расположенных на территории России, повлечет за собой административный штраф в размере от 30 до 50 тысяч рублей для частных лиц, от 200 до 500 тысяч рублей для должностных лиц и от 2 до 6 миллионов рублей для организаций.
Если административное правонарушение будет совершено повторно, сумма штрафа значительно увеличится. В этом случае физические лица заплатят от 50 до 100 тысяч рублей, должностные лица — от 500 тысяч до миллиона рублей, а юридические лица получат штраф в размере от 6 до 18 миллионов рублей.
Ранее сообщалось об утечке персональных данных клиентов трех российских банков. Роскомнадзор назвал эту ситуацию вопиющей. По словам пресс-секретаря ведомства Вадима Ампелонского, ресурс, который разместил данные, является интернациональным. Он зарегистрирован в США на имя гражданина Украины, а серверы находятся в Германии.