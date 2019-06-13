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Россия

Депутат Госдумы раскритиковал идею Чубайса об углеродном налоге

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Депутат ГД раскритиковал идею Чубайса об углеродном налоге

Москва, 13 июня. Вводить новые платежи для предприятий и населения на данный момент нецелесообразно. Такое мнение об идее установить в России углеродный налог в беседе с Федеральным агентством новостей высказал депутат Михаил Щапов. 

«Система учета воздействия предприятий на окружающую среду существует с советских времен. Данные для нее предприятия предоставляют самостоятельно.

Да и без нее посчитать типичный среднегодовой объем выбросов предприятий несложно», — напомнил парламентарий.

По словам депутата, единственное, что вызывает интерес — тот факт, что при таком подходе у предприятий есть «широкие возможности для манипуляций и занижения цифр».

Михаил Щапов

«Поэтому вопрос не в том, есть ли система мониторинга, а в том, насколько она объективна. Пока она не выглядит объективной.

Необходимо выстраивать новую, более прозрачную систему мониторинга», — пояснил Щапов.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам также обратил внимание, что, на его взгляд, вводить новые платежи для предприятий и населения сейчас нецелесообразно. 

«Экономика в стагнации, налоговая нагрузка на предприятия и граждан и так постоянно растет. Добавлять в такой ситуации еще один налог — это как минимум не отвечает интересам страны и народа», — заявил Щапов. 

Тем более что уже существует плата за негативное воздействие на окружающую среду, утилизационный сбор и другие экологические платежи, добавил он.

Анатолий Чубайс

«Есть планы Минфина по переводу всех экологических платежей в единый экологический налог. Еще один налог в этой ситуации просто не нужен. Нам бы разобраться с существующими. К ним много вопросов», — резюмировал Щапов. 

Как сообщалось ранее в СМИ, председатель правления УК «Роснано» Анатолий Чубайс предложил ввести в России углеродный налог. По его мнению, принятие таких мер будет способствовать снижению промышленниками выбросов. Кроме того, Чубайс рассказал, что, согласно плану действий правительства по подготовке к ратификации Парижского соглашения по климату, России нужна система госучета объемов выбросов.

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Автор: Алена Разживина
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