Западные эксперты сравнили Шанхайскую организацию сотрудничества с ЕС и НАТО
Бишкек, 13 июня. Саммит стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) нельзя недооценивать, несмотря на то, что его влиятельность не признают западные СМИ, заявил американский политолог Эндрю Корыбко.
Двухдневный саммит ШОС начался в Бишкеке. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Первые лица иностранных государств обсудят международные отношения, проблемы безопасности и терроризма, экономическое сотрудничество, а также ситуацию в Сирии.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, по итогам встречи будет принята Бишкекская декларация. В документе отразят подходы по развитию международной организации.
Американский эксперт Эндрю Кобылко считает, что с каждым годом ШОС укрепляет свой авторитет на мировом уровне.
«Саммит ШОС — мероприятие глобальной значимости, просто судя по количеству и влиятельности стран-участниц, пусть даже западные СМИ это пока не признают», — сказал политолог, его слова передает «360».
Швейцарский политолог Дэниел Уорнер отмечает, что Азия становится более важным регионом. У ШОС есть большой потенциал, она может сравниться с Европейским союзом и военно-политическим блоком НАТО.
«Потенциально в будущем ШОС может стать многосторонней организацией, такой как ЕС и НАТО», — отметил Уорнер.
По его словам, большого прорыва от встречи глав государств на полях саммита в 2019 году ждать не стоит. Гораздо важнее — налаживание сотрудничества, в частности, России и Китая, резюмировал Уорнер.