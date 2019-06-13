Единственную запись голоса Фриды Кало обнаружили в Мексике

Мехико, 13 июня. Единственную запись голоса художницы Фриды Кало нашли сотрудники Национальной библиотеки Мексики.

Подлинность записи на данный момент ожидает подтверждения, однако, по мнению специалистов, уже можно с уверенностью говорить, что в Мексике была обнаружена первая и единственная запись голоса легендарной художницы. Ранее можно было лишь представлять как звучал голос Кало: ее подруга — французский фотограф Жизель Фройнд, описывала его как «мелодичный и теплый».

Запись, обнаруженная сотрудниками библиотеки, вероятно, была сделана в 1953 — 1954 годах во время пилотного эпизода радио-шоу El Bachiller. Художница читает эссе «Портрет Диего», посвященное ее мужу художнику Диего Ривере.

Супруга Кало описывает супруга как «гигантского ребенка с с дружелюбным лицом и грустным взглядом», пишет The Guardian.

«Его темные, чрезвычайно умные, большие глаза редко останавливаются, почти вылезают из орбит из-под опухших и выпуклых век — как у жабы, — повествует ее голос на записи. — Они позволяют ему видеть широко и как будто специально создавались для живописца больших форм и толп».

Министр культуры Мексики Алехандра Фраусто Герреро констатировала, что, если специалисты подтвердят аутентичность записи, то это будет единственное сохранившееся свидетельство голоса Кало.

Ранее стало известно, что картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», которая считалась пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.