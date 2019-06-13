Климкин заявил, что Зеленский проведет «разведку боем» в Париже и Берлине

Киев, 13 августа. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что первый визит президента страны Владимира Зеленского в Брюссель был рекогносцировкой, а теперь главе государства предстоит провести «разведку боем» в Париже и Берлине.

По словам руководителя внешнеполитического ведомства, главной темой переговоров Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Ангелой Меркель станет план действий по Донбассу.

«Поскольку на повестке дня будет не просто знакомство, будут очень существенные вопросы. От этого зависит наша тактика в отношении оккупированного Донбасса, освобождение наших ребят— и политических заключенных, и военнопленных», — пояснил Климкин ТСН.

Министр также подчеркнул, что от результатов предстоящей встречи будет зависеть, какую в итоге позицию займут Макрон и Меркель в отношении Совета Европы.

Напомним, что 4 июня Зеленский совершил свой первый иностранный визит в качестве президента, когда посетил Брюссель. Он встретился с главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, с председателем Совета ЕС Дональдом Туском, а также с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. 17 июня украинский лидер прибудет в Париж, а на следующий день — в Берлин.

Еще во время предвыборной кампании Зеленский заявил, что урегулирование гражданской войны в Донбассе будет его первоочередной задачей, однако пока что президент не сделал ничего для того, чтобы прекратить кровопролитие. Более того, во время визита в Брюссель он продолжил риторику своего предшественника Петра Порошенко о «российской агрессии» вместо того, чтобы сосредоточиться на минских договоренностях, которые украинская сторона не выполняет с момента подписания документа в 2015 году.