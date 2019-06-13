Путина встретили в Бишкеке боорсаками

Бишкек, 13 июня. Президент России Владимир Путин прибыл в Бишкек для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). В аэропорту российского лидера встретил президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков.

Перед трапом президентского борта Путина встретили девушки в национальных костюмах, они угостили российского президента традиционным блюдом – боорсаками. Затем лидеры России и Киргизии прошли по красной дорожке, вдоль которой стояли киргизские военные.

Жээнбеков снова встретил Путина в Бишкеке боорсаками: Президент России прилетел в Киргизию на саммит ШОС pic.twitter.com/Jo5oluDghC — Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) June 13, 2019

В четверг состоялась первая в рамках визита официальная встреча Путина с Жээнбековым. Лидеры двух государств обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений. Кроме того, в четверг запланирована встреча российского президента с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. После этого состоится неформальный обед и гала-концерт.

Саммит ШОС начнется в пятницу, 14 июня. Российский лидер проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой и президентом Ирана Хасаном Роухани.

В марте текущего года Путин уже был в Бишкеке с официальным визитом. Тогда глава Киргизии организовал теплый прием президенту РФ. Жээнбеков подарил российскому лидеру орловского скакуна и щенка местной породы тайган.

Накануне Путин обсудил с Совбезом РФ подготовку к саммиту Шанхайской организации сотрудничества. ШОС — созданная в 2001 году международная организация, которая призвана укрепить стабильность и безопасность на территории стран-участниц. Основными направлениями деятельности ШОС являются борьба с терроризмом, сепаратизмом, экстремизмом и наркотрафиком, а также развитие экономического, энергетического и научного сотрудничества.