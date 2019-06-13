Почти 2,2 тысячи процедур ЭКО бесплатно провели в Подмосковье с начала года

Москва, 13 июня. Почти 2,2 тысячи процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) выполнили в Московской области с начала года в рамках обязательного медицинского страхования, то есть бесплатно. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

По его словам, с начала 2019 года благодаря этому методу на свет появилось около 600 детей. Услугу в регионе можно получить бесплатно, оформив квоту, указал министр.

Жительницы Подмосковья могут также провести процедуру в Москве, Санкт-Петербурге, Рязани, Владимире, Калуге и в Твери. Всего доступны 32 медицинских учреждения.

«Экстракорпоральное оплодотворение позволяет претворить в жизнь мечты многих женщин о материнстве. Сегодня возможности попасть на процедуру не нужно ждать месяцами», — цитирует Матвеева телеканал «360».

Длительность ожидания для жительниц Московской области составляет не более 21 дня, уточнил министр. В 2019 году в регионе планируют выполнить 5,6 тысячи ЭКО по ОМС.

Инструкция для желающих оформить квоту, а также перечень необходимых документов размещены на сайте министерства здравоохранения области.

Ранее стало известно о том, что Государственная дума РФ может увеличить расходы на «Развитие здравоохранения». Законопроект позволит увеличить закупку лекарств против полиомиелита, вакцины для профилактики гриппа. Также увеличится количество приобретенных товаров и услуг для нужд Росздравнадзора.

Также сообщалось, что Московская область вошла в топ-10 российских регионов с самыми высокими темпами роста реальной зарплаты.