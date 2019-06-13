Как радиоэлектронное ружье «Пищаль» поможет в борьбе с дронами

Около 200 комплектов радиоэлектронного ружья «Пищаль» получат на вооружение российские силовики в 2019 году. Новые комплексы борьбы с БПЛА уже прошли предварительные испытания в ФСБ, Минобороны, Росгвардии и получили положительные оценки.

Комплекс «Пищаль» — компактное радиоэлектронное ружье в пластиковом корпусе массой в три килограмма, предназначенное для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА). Комплекс разработан концерном «Автоматика», который входит в госкорпорацию Ростех. Впервые был представлен на форуме «Армия-2018».

Переносной охотник за дронами работает в диапазоне частот от 600 до 6000 МГц. Как утверждают разработчики, новинка способна эффективно поражать дроны на расстоянии более двух километров. Ружье особенно хорошо подходит для борьбы с одиночными целями или целями в движении. Батареи «Пищали» хватает приблизительно на час непрерывной работы. Причем даже в момент прицеливания оператор не подвергается опасному облучению — так называемый обратный лепесток радиоизлучения минимален и соответствует медицинским нормам.

Принцип работы комплекса заключается в создании помех в системе управления и навигации БПЛА, после чего происходит блокировка передачи данных дрону. При этом связь с беспилотником прерывается по пяти основным каналам связи одновременно. Далее, после 3-4 секунд воздействия, при прерывании полетного задания дрон падает.

Комплекс радиоэлектронной борьбы может выполняться как в переносном, так в мобильном («Сапсан») и стационарном («Таран») вариантах. Каждый комплекс включает в себя подсистемы обнаружения и сопровождения дронов, подсистемы радиоэлектронного воздействия на каналы связи и управления дрона, а также имеет возможность передачи целеуказания средствам огневой поддержки войск.