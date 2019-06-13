Полицейский беспредел Запада против демонстрантов немыслим в России

Около двухсот человек было задержано на несанкционированном марше в поддержку корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, состоявшемся 12 июня в центре Москвы. Самого «виновника торжества» на акции не было — но не потому, что он находился под стражей: обвинения с Голунова были сняты днем ранее, и к началу марша он уже был на свободе. Отсутствовал же он в силу того, что… сам призвал сторонников воздержаться от акций гражданского неповиновения.

Однако, несмотря на призыв освобожденного корреспондента, в незаконной акции протеста приняли участие около 1200 человек. Таким образом, задержан был примерно каждый шестой нарушитель закона.

При этом лишь один задержанный был госпитализирован с легкими травмами. Остальных полиция грузила в автозаки со всей возможной деликатностью. Во всяком случае, сразу после акции в Сеть были выложены традиционные фотографии весьма довольных собой протестующих, которых служители закона, задержав, аккуратно несут за руки и за ноги.

Российские полицейские — этюд в летних тонах

Надо отметить, что первые задержания нарушителей начались уже через 20 минут после начала этого «протеста ради протеста», бессмысленного и абсолютно деструктивного. Ведь его проведение во время празднования Дня России в центре мегаполиса неизбежно создавало опасность для тысяч гуляющих горожан. Это осознали даже организаторы марша, снявшие с себя все полномочия и отказавшиеся от призыва выхода на акцию.

Таким образом, марш изначально оказался неуправляемым: в нем не было никакого разумного построения, колонн, маршрута и прочих обязательных атрибутов согласованной акции, а протестующие по факту представляли собой неорганизованную толпу. Единственный же пострадавший задержанный означает, что силы правопорядка действовали максимально профессионально, обеспечив «разборку» ядра акции за считанные минуты.

Кстати, официальная акция в поддержку Голунова ранее была согласована городскими властями и пройдет на днях в Москве. Однако некоторым «борцам за свободу» крайне необходимо было провести именно несогласованную акцию, чтобы добиться максимального общественного резонанса — в том числе в связи с предполагаемыми жесткими действиями полиции по разгону. Но — снова не срослось: российские служители закона не дали повода усомниться в своей компетентности.

Этот упрямый факт, однако, воскрешает в памяти совсем иные картинки — виды настоящей жестокости, с которой незаконные акции протеста разгоняют иностранные стражи порядка.

От хрестоматийных водометов и резиновых пуль до слезоточивого газа и обливания протестующих несмываемой краской — зарубежная полиция десятилетиями пользуется невиданными в России инструментами подавления демонстрантов и совершенно не стесняется этого. А уже когда к разгону манифестантов привлекают армию...

А как в «империи Добра»?

Удивительно, но практически везде в мире практика проведения массовых мероприятий носит не уведомительный, но разрешительный порядок.

Например, в США митинг требуется согласовывать задолго до планируемой даты проведения. В Нью-Йорке этот срок составляет 15 дней, а в Лос-Анджелесе — не менее 40 дней. При этом в том Лос-Анджелесе существует ограничение по протяженности маршрута движения демонстрантов: он не должен превышать пять километров. Кроме того, в «Городе ангелов» за разрешение провести митинг или шествие необходимо заплатить 300 долларов налога, а их организаторы в обязательном порядке дают расписки о соблюдении норм безопасности, подчеркивающие уголовную ответственность за любые происшествия.



Такие драконовские меры — результат знаменитого «бунта 1992 года», массовых беспорядков, случившихся в Лос-Анджелесе в период с 29 апреля по 4 мая 1992 года, в ходе которых погибло 63 человека, 2000 человек были ранены, а более 12 тысяч протестующих — арестованы. Сумма причиненного ущерба превысила 1 млрд долларов.

Тогда, после вынесения оправдательного приговора четверым белым полицейским, избившим чернокожего Родни Кинга за то, что тот оказал упорное сопротивление при аресте, тысячи темнокожих американцев, в основном мужчин, вышли на улицы Лос-Анджелеса. Стихийные демонстрации быстро переросли в беспорядки и погромы, в которых участвовали криминальные элементы. Начались систематические поджоги зданий — в городе полностью сгорело свыше 5500 домов. Было разгромлено и несколько правительственных зданий, нападению подверглась также газета Los Angeles Times.

Итог — бунт в Лос-Анджелесе пришлось подавлять с помощью Национальной гвардии и армейских сил, поддержанных вертолетами и бронетехникой.

Впрочем, те беспорядки отнюдь не были первым крупным событием гражданского неповиновения в США: весь ХХ век подобные протесты в «империи Добра» шли по нарастающей.

Достаточно вспомнить гражданские беспорядки в районе Лос-Анджелеса Уоттс, прошедшие с 11 по 17 августа 1965 года. Тогда погибли 34 человека, 1032 человека получили ранения, 3438 были арестованы, а недвижимому имуществу в зоне беспорядков был нанесен ущерб на более чем 40 миллионов долларов.

Причиной «восстания в Уоттсе» также был расовый фактор — тлевший более 15 лет конфликт на фоне расовой сегрегации, практиковавшейся в США вплоть до начала 1970-х годов, привел в итоге к восстанию темнокожей бедноты.

Тогда полиция тоже не смогла справиться с протестующими, которых насчитывалось от 31 до 35 тысяч человек. В итоге восстание удалось взять под контроль только с привлечением Национальной гвардии, когда численность сил правопорядка была доведена почти до 4000 человек — полноценной армейской бригады.

А двумя годами позже, в июле 1967 года, взорвался Детройт — там поводом для беспорядков послужил рейд полиции на нелегальный бар. Столкновение служителей закона с посетителями и уличными зеваками переросло сначала в демонстрацию, а потом в грабежи и погромы, продолжавшиеся пять дней.

Чтобы подавить бунт и пресечь нарушения порядка, губернатор штата Мичиган вызвал подразделения Национальной гвардии, однако даже они не смогли взять ситуацию под контроль. В результате тогдашнему президенту США Линдону Джонсону пришлось вводить в Детройт армейские части — бунт смогли подавить только две воздушно-десантные дивизии!

В ходе рейдов военных и нацгвардии по Детройту погибли 43 человека, было ранено 467 человек, а арестовано свыше 7200 человек. К моменту усмирения бунта протестующие уничтожили и повредили более 2000 зданий.

Не удивительно, что законодательство США о публичных беспорядках на сегодняшний день является одним из самых жестких в мире. Оно относит к ним любые нарушения общественного порядка, совершенные группой из трех или более лиц, действия которых вызывают непосредственную опасность окружающим, или приводят к ущербу, или хотя бы причиняют телесные повреждения третьим лицам.

При этом в отдельную категорию выделено «подстрекательство к беспорядкам». К нему относят любые публичные или тайные действия, включая общедоступные или закрытые публикации в социальных сетях, которые могут быть расценены как попытка вовлечь других лиц в действия, образующие состав публичных беспорядков.

На фоне драконовских законов США и целых военных операций Пентагона по подавлению жителей собственных городов наша страна выглядит просто настоящей «цитаделью демократии». Это стало особенно заметно после протестной акции 2011 года Occupy Wall Street, участников которой американская полиция разгоняла с особой жестокостью. Тогда о «непропорциональном применении силы» властей США был вынужден заявить даже российский МИД.

И о других «партнерах»

«Ладно, — скажет придирчивый читатель. — О том, что Штаты — это полицейское государство, мы и так знали. Но есть же страны Евросоюза, там все гораздо либеральнее!»

Ну, как сказать. Регулярные разгоны антиглобалистов в европейских городах во время саммитов «Большой семерки» давно превратились в общее место, а вот, скажем, подавление протеста «Желтых жилетов» во Франции — уже нечто новенькое. Или «старенькое» — судя по традиционным способам расправы с инакомыслящими, без стыда применяемыми полицией в самом центре «романтического» Парижа.

Картинки «новой французской революции», число погибших в которой давно перевалило за десяток, а пострадавших — за тысячу, у многих свежи в памяти. Но что, интересно, говорится о протестах в законодательстве стран Старого Света?

В той же Франции, например, любое собрание должно быть согласовано в срок не менее чем за три дня до его проведения, а в заявке должны фигурировать фамилии не менее трех организаторов демонстрации, проживающих на территории того департамента, где будет происходить демонстрация.

При этом власти оставляют за собой право «рассеять» любой, даже согласованный митинг, если он стал представлять опасность для общественного порядка. В таком случае «сборище» может быть рассеяно силовыми ведомствами после двух требований разойтись, оставшихся без результата. Несанкционированные митинги запрещены и караются тюремными сроками.

В Германии любое массовое мероприятие, собрание или демонстрация в обязательном порядке должны быть санкционированы властями. При этом слово «любое» действительно обозначает все и всякие собрания граждан: это требование касается мероприятий, проводимых как в помещении, так и под открытым небом. Хочешь собрать кружок филателистов в актовом зале по пятницам — будь любезен сообщить в полицию.

Интересно, что немецкий закон имеет юридическую лазейку для «спонтанных» мероприятий, которые могут возникать стихийно, однако четко оговаривает, что они ни в коем случае не должны планироваться заранее — иначе они в обязательном порядке подлежат запрету или разгону. Так, германская полиция незамедлительно прекратит проведение «спонтанной» демонстрации, если ее организаторы вдруг начнут раздавать листовки или достанут заготовленные заранее плакаты и транспаранты.

В соответствии с законом, полиции ФРГ предоставлены широкие права при разгоне демонстраций. Она имеет право применять силу и меры физического воздействия — резиновые дубинки, слезоточивый газ, водометы, а при необходимости и огнестрельное оружие, причем по усмотрению самих полицейских! К тому же, закон предусматривает презумпцию невиновности для полицейского, применившего силу, — непропорциональность насилия со стороны служителя правопорядка должна доказывать пострадавшая сторона.

В Великобритании организаторы планируемых массовых мероприятий не менее чем за шесть рабочих дней обязаны обратиться с письменным заявлением в полицейский участок по месту проведения намеченного мероприятия. Британские законы при этом разделяют «собрание» и «шествие»: в первом случае полиция не может запретить проведение «неподвижного митинга», ограничиваясь контролем правопорядка. В случае же шествия, которое хоть как-то препятствует движению транспорта или пешеходов, полиция, в случае опасности для окружающих, имеет право самостоятельно принимать меры к его прекращению, вплоть до применения физической силы или специальных средств.

Если же шествие перерастет в беспорядки, то немедленно наступает уголовная ответственность — за действия в составе группы из трех человек можно получить 5 лет тюрьмы, а за действия в составе группы из 12 человек — и все 10 лет заключения. В случае же «угрожающего» поведения, которое может выражаться, например, в оскорблении представителя власти, можно получить немалый штраф — около 400 фунтов стерлингов.

Вот так в мире устроены законы, которые ограждают общество от уличных беспорядков. И если наши местные протестующие в самом деле мечтают, чтобы в России все было «как на Западе», то не начать ли прямо с них, подняв сперва штрафы за участие незаконной акции?