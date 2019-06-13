Более 40 солдат ВСУ не вернулись в Донбасс из отпусков

Луганск, 13 июня. Более 40 солдат одной из бригад Вооруженных сил Украины в зоне проведения так называемой «операции объединенных сил» («ООС») самовольно оставили расположение военной части и не вернулись. Об этом в четверг во время брифинга заявил офицер пресс-службы управления народной милиции Луганской народной республики Иван Филипоненко.

По его словам, в 14-й бригаде украинской армии зафиксировано нежелание личного состава проходить службу в зоне проведения военной операции, в результате чего имеют место факты дезертирства.

«На сегодняшний день в бригаде 19 военнослужащих самовольно оставили расположение части, в 22 — не вернулись из отпусков», — отметил Филипоненко.

В военном ведомстве ЛНР неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских военных ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать пьяные разборки. Кроме того, участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и суициду.

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после государственного переворота в стране в феврале того же года. Внутриукраинский конфликт пытаются решить также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но Киев регулярно нарушает все договоренности и обстреливает республики Донбасса.