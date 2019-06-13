В Новосибирске предложили поддержать средние сельхозпредприятия

Новосибирск, 13 июня. Депутаты законодательного собрания Новосибирской области готовят новый закон в поддержку сельхозпроизводства.

Предыдущий закон, который был принят в 2006 году, уже изжил себя, считают парламентарии. Если раньше государственная поддержка самых сильных фермерских хозяйств имела смысл, то теперь бюджетные средства фактически тратятся на крупные предприятия, которые давно встали на ноги и теперь доминируют на рынке.

По словам председателя законодательного собрания Андрея Шимкива, гораздо целесообразней тратить средства на поддержку средних сельхозпредприятий.

«Вокруг мегакомплексов практически ничего не остается: скупается земля, прекращается то небольшое производство, которое там существовало. Да, они дают объемы, статистику, загружают перерабатывающие заводы, но задача власти — думать и о сохранении сельского образа жизни», — цитирует его Infox.ru.

Кроме того, Шимкив предложил обязать инвесторов вернуть государству дотации в случае банкротства поддерживаемого предприятия. Ожидается, что новый законопроект об аграрной политике депутаты обсудят на ближайшей сессии.