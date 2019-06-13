Джонсон победил в первом туре на выборах премьер-министра Британии

Лондон, 13 июня. Бывший министр иностранных дел Британии Борис Джонсон получил наибольшую поддержку тори на выборах лидера Консервативной партии и премьер-министра Соединенного королевства. Об этом после подсчета голосов заявила представитель Комитета 1922 парламентской фракции консерваторов Шерил Гиллан.

За Джонсона проголосовали 114 депутатов из 312. Следом за экс-главой МИД Британии идут нынешний министр иностранных дел Джереми Хант и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Великобритании Майкл Гоув.

Всего во второй тур вышли семь из десяти кандидатов. Следующий раунд намечен на 18 июня. Новый лидер партии и правительства должен быть выбран до конца июля, сообщила «Газета.ру».

Напомним, британский премьер Тереза Мэй заявила о намерении уйти в отставку в конце мая. В начале июня она покинула пост главы консерваторов.