Адвокат Жорин прокомментировал сказанную Мамаевым в суде фразу о «позоре и шоу»

Бывший игрок сборной России по футболу Павел Мамаев отказался просить суд о снисхождении во время рассмотрения жалобы в Московском городском суде и назвал все происходящее «позором» и «шоу», в чем он уверен «на 1000 процентов».

Известный российский адвокат Сергей Жорин специально для Федерального агентства новостей прокомментировал громкое заявление полузащитника ФК «Краснодар». По его мнению, следует рассматривать два варианта того, как может развиваться ситуация после слов Мамаева.

«Можно так высказываться в суде или нет — это смотря кто так заявил, — отметил «звездный юрист». — Если профессиональный участник судебного процесса, то, наверное, это вопрос. А если подсудимый, он выражает свое собственное отношение ко всему происходящему».

Многие граждане, которые попадают в какой-либо судебный процесс, гражданско-правовой или уголовный, как в данном случае, видят, что почему-то все происходит несколько иначе, чем они себе представляли.

«Может ли ему [Мамаеву] что-то быть за это или не может, зависит от того, как будет раскрываться эта фраза лингвистически — «позор» заключается в чем? — пояснил собеседник ФАН. — И захочет ли суд эту фразу раскрывать».

Жорин тут же вспомнил недавний курьезный, как он считает, случай, когда некий мужчина, недовольный вынесенным судом решением, отправил апелляционную жалобу в конверте, на котором была репродукция картины «Сдирание кожи с продажного судьи».

«Так вот, судья, восприняв это как оскорбление представителя власти, назначил отдельное заседание по рассмотрению именно этого вопроса, — сказал адвокат. — Как будет дальше развиваться ситуация здесь? Я сомневаюсь, что это кто-то будет муссировать. Но, опять-таки, при желании, конечно, это тоже можно развить во что-то отдельное».

В октябре 2018 года Мамаев, а также нападающий «Зенита» (Санкт-Петербург) Александр Кокорин, его младший брат Кирилл и их друг Александр Протасовицкий стали участниками двух потасовок в центре Москвы.

Сначала они избили на улице водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Виталия Соловчука, а потом в кафе — чиновника Минпромторга России Дениса Пака и ударили по лицу генерального директора НАМИ Сергея Гайсина, который пытался их успокоить. В мае 2019-го Пресненский суд Москвы назначил Кокориным по полтора года колонии общего режима, а Мамаеву и Протасовицкому — год и пять месяцев.

Учитывая время, проведенное обвиняемыми в СИЗО, им предстоит провести за решеткой по семь с половиной и шесть с половиной месяцев соответственно.