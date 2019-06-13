Кадыров назвал попыткой «разжечь пожар войны» атаку на нефтяные танкеры в Оманском заливе

Грозный, 13 июня. Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал инцидент с нефтяными танкерами в Оманском заливе. В своем Telegram он назвал атаку на корабли попыткой «зажечь пожар войны» на Ближнем Востоке.

Кадыров отметил, что через Оманский залив и Ормузский пролив проходит морской путь, по которому вывозятся колоссальные объемы нефти, добываемой в разных странах. Кроме того, глава Чечни отметил, что регион, в котором произошел инцидент с танкерами, имеет высокий уровень милитаризации, поскольку здесь находятся военные базы США, а в заливе расположена армада кораблей американского ВМФ.

«Если поджечь фитиль в этом квадрате, вспыхнет военный пожар, потушить который не удастся десятилетиями, миллионы людей погибнут или станут беженцами», — написал Кадыров.

Также глава Чечни обратил внимание, что проблемный регион находится всего в двух тысячах километров от южных границ России. По словам Кадырова, это «час полетного времени при скоростях современной авиатехники и несколько минут для ракетных комплексов». Помимо этого, глава Чеченской республики подчеркнул, что его очень беспокоит происходящее на Ближнем Востоке, поскольку именно здесь расположены главные исламские святыни — Благословенная Мекка и Лучезарная Медина.

«Мы очень надеемся, что перед лицом общей угрозы, страны арабского мира сплотятся, забудут о мелочных распрях и дадут врагам, кто бы они ни были, понять, что едины и не допустят раскола!» — заключил Кадыров.

Напомним, два нефтяных танкера были атакованы 13 июня в водах Оманского залива. В результате инцидента пострадали корабли Front Altair (ходит под флагом Норвегии) и Kokuka Courageous (под флагом Панамы). Тайваньская государственная энергетическая компания CPC заявила, что в зафрахтованный их фирмой Front Altair, который доставлял топливо с Ближнего Востока, «предположительно, попала торпеда». Корабль под флагом Норвегии затонул, а на втором танкере начался крупный пожар.

Всех моряков подобрало иранское судно. Отмечается, что на борту горящего танкера находится 75 тысяч тонн нефтепродуктов.

Ранее политолог Владимир Брутер заявил, что США и их западные партнеры могут обвинить Иран в нападении на нефтяные танкеры в Оманском заливе.