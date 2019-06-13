Посольство РФ рассказало о состоянии россиян, спасенных с танкера Front Altair

Тегеран, 13 июня. Российские моряки, находившиеся на горящем танкере в Оманском заливе, спасены, заявили в посольстве РФ в Иране.

В дипмиссии уточнили, что среди 23 членов экипажа — 11 являются гражданами РФ.

«Они находятся в порту Джакк на юге Ирана. Это десять мужчин и одна женщина. С ними все в порядке, никаких травм нет, вреда здоровью не причинено», — подчеркнул собеседник ТАСС.

Дипломат добавил, что связаться с россиянами пока не получается из-за того, что у них нет мобильных телефонов. Посольство прикладывает все усилия, что установить контакт с ними и «думать о том, что делать дальше».

Как сообщал ранее портал «Федерал Пресс», атака на два нефтяных танкера в иранских водах Оманского залива произошла 13 июня. На борту танкера норвежской компании Frontline, владеющей танкером, на борту загоревшегося в заливе танкера находились 11 граждан России. Кроме того, там же были 11 филиппинцев и один гражданин Грузии.

Второй танкер Kokuka Courageous, по данным телеканала 360, принадлежит панамской компании. Coral Island Maritime, а его оператором является сингапурская компания Bernhard Schulte Shipmanagement. На втором танкере находился 21 человек. Все они также были эвакуированы.

Политолог Камран Гасанов считает, что эту атаку можно расценивать как теракт. Он обратил внимание, что нападение на корабли произошло в том же месте, где месяцем ранее были атакованы саудовские танкеры.Через Оманский залив ОАЭ и Саудовская Аравия экспортируют свою нефть в страны Европы и Азии.

«В предыдущем нападении они возложили ответственность на шиитский Иран. Так что можно предположить, что и на этот раз виновником объявят Тегеран», — предположил он в комментарии для телеканала «Царьград».