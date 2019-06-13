Медведев сделал выговор Роскосмосу за недостаточную эффективность в освоении бюджета

Сочи, 13 июня. Глава правительства РФ Дмитрий Медведев раскритиковал Роскосмос за недостаточную эффективность в освоении бюджетных средств. Об этом премьер заявил на совещании по вопросу развития Государственной корпорации по космической деятельности Роскосмос.

«Ситуация следующая: Роскосмос пока использовал меньше четверти выделенных денег, то есть порядка 22%», — сообщил Медведев.

Премьер-министр напомнил, что до конца года Роскосмос должен будет освоить еще 200 млрд рублей. Медведев подчеркнул, что при реализации программы необходимо также учитывать новые санкционные ограничения.

Медведев сообщил, что в рамках совещания намерен обсудить ситуацию с космодромом «Восточный». Премьер-министр напомнил, что в ходе прошлого совещания сообщалось, что темпы реализации космодрома недостаточные, проект находился под угрозой срыва графика.

Кроме того, Медведев отметил, что Роскосмос не выполняет государственные контракты по пилотируемым полетам, сроки постоянно переносятся. Глава кабмина напомнил, что Роскосмос уже ранее не смог реализовать все бюджетные инвестиции, это привело к негативным последствиям, в частности к недозагруженности предприятий.

Ранее в четверг Медведев на открытии совещания кабмина заявил, что ждет доклады о причинах неэффективного расходования средств по нацпроектам. Медведев напомнил, что в начале мая на заседании Совета при президенте по стратегическому развитию говорили о необходимых мерах для исправления ситуации с эффективностью расходования бюджетных денег на реализацию нацпроектов.