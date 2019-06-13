В МИД РФ прокомментировали инцидент в Оманском заливе

Москва, 13 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал воздержаться от поспешных выводов о виновных в инциденте в Оманском заливе. Такую позицию он озвучил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Политические и иные последствия произошедшего предстоит оценить. Все наводит на тяжелые размышления. Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от попыток возложить ответственность на тех, кто не угоден, что называется, целому ряду известных государств», — заявил Рябков.

В последнее время наблюдается усиливающаяся кампания политико-психологического и военного давления на Иран, отметил он.

«Не хотелось бы, чтобы трагичные события, которые только что произошли, встряхнули в том числе мировой нефтяной рынок, были бы спекулятивно использованы для дальнейшего нагнетания обстановки в антииранском ключе», — добавил замглавы МИД РФ.

Он также обратил внимание, что наиболее важным на данный момент является вопрос о том, нет ли россиян среди пострадавших.

«Мы прежде всего озабочены тем, нет ли среди пострадавших, среди тех, кто оказался в эпицентре этих событий, российских граждан. Такое возможно», — резюмировал Рябков.

Как сообщалось ранее в СМИ, в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.