Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Весь мир

В МИД РФ прокомментировали инцидент в Оманском заливе

75
0 Оставить комментарий

В МИД РФ прокомментировали инцидент в Оманском заливе

Москва, 13 июня. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков призвал воздержаться от поспешных выводов о виновных в инциденте в Оманском заливе. Такую позицию он озвучил журналистам, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Политические и иные последствия произошедшего предстоит оценить. Все наводит на тяжелые размышления. Я бы воспользовался этой возможностью, чтобы предостеречь от поспешных выводов, от попыток возложить ответственность на тех, кто не угоден, что называется, целому ряду известных государств», — заявил Рябков. 

В последнее время наблюдается усиливающаяся кампания политико-психологического и военного давления на Иран, отметил он.  

В МИД РФ прокомментировали инцидент в Оманском заливе

«Не хотелось бы, чтобы трагичные события, которые только что произошли, встряхнули в том числе мировой нефтяной рынок, были бы спекулятивно использованы для дальнейшего нагнетания обстановки в антииранском ключе», — добавил замглавы МИД РФ.

Он также обратил внимание, что наиболее важным на данный момент является вопрос о том, нет ли россиян среди пострадавших.

«Мы прежде всего озабочены тем, нет ли среди пострадавших, среди тех, кто оказался в эпицентре этих событий, российских граждан. Такое возможно», — резюмировал Рябков. 

Как сообщалось ранее в СМИ, в Оманском заливе произошли два взрыва, было совершено нападение на два нефтяных танкера.

infox - new
Автор: Алена Разживина
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров