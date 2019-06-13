Москва, 13 июня. Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна вернуть лидерство в освоении космоса. Он этом он сообщил на совещании по вопросу «О финансово-экономическом состоянии государственной корпорации «Роскосмос» и ее подведомственных организаций».

На совещании с представителями Роскосмоса Медведев поднял вопрос о строительстве космодрома «Восточный». Он напомнил, что в январе темпы строительства объекта оценивались как недостаточные.

«Стройка [была] под угрозой незавершения к запланированному времени, — подчеркнул глава правительства. — Хотел бы тоже, чтобы коллеги доложили кратко, что происходит со строительством объектов на космодроме».

Медведев отметил, что у Роскосмоса было достаточно времени, что исправить ситуацию, и теперь он хочет знать, какие шаги для этого были предприняты. Глава кабмина напомнил, что страна вкладывает серьезные деньги в освоение космоса.

«Нужно адекватно это оценивать, поэтому мы ждем от этих денег, от этих инвестиций — отдачи», — заметил премьер-министр.

Медведев поставил цель вернуть лидерство России в космосе. Он подчеркнул, что центральная роль в этом вопросе лежит на Роскосмосе.