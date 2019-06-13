Россия рассчитывает на деполитизацию «Северного потока — 2» в ЕС

Москва, 13 июня. Российские власти рассчитывают не деполитизацию вопроса о строительстве газопровода «Северный поток — 2» при обсуждении проекта в ЕС. Об этом в четверг заявил министр энергетик РФ Александр Новак на встрече с вице-преиздентом Еврокомиссии Марошем Шефчовичем.

«Мы рассчитываем на недискриминационный и деполитизированный подход к реализуемым проектам газопроводов из России в ЕС, считаем недопустимым односторонние санкции США в отношении совместных газотранспортных проектов с участием европейских компаний», — отметил он.

Новак подчеркнул, что «Северный поток — 2» и «Турецкий поток» являются чисто коммерческими проектами и усиливают европейскую энергобезопасность, обеспечивая стабильность и дешевизну поставок газа

Напомним, что газопровод «Северный поток —2» должен соединить Россию и Германию через Балтийское море. Длина магистрали составляет 1224 км, а проектная мощность — 55 млрд кубометров в год.

Главными противниками проекта являются Украина и США. Киев выступает против «Северного потока — 2», поскольку в случае строительства газопровода страна лишится доходов от транзита российского газа, надобность в котором отпадет. Вашингтон же видит в лице России прямого конкурента, который может помешать американским компаниям выйти на европейский рынок со своим сжиженным природным газом.