Турция позвала на помощь ВКС РФ, как только боевики обстреляли ее объекты в Сирии

Турецкий пункт наблюдения в провинции Идлиб подвергся неожиданному обстрелу боевиков, связанных с «Джебхат ан-Нусрой»1 (деятельность запрещена в РФ), сообщили представители Минобороны России. Сразу после этого командование войск Турции обратилось за помощью в Центр по примирению враждующих сторон в Сирии. Подробности — в статье Федерального агентства новостей (ФАН).

Прошедшей ночью под огнем террористов, отказавшихся присоединиться к режиму тишины, который при посредничестве Москвы и Анкары вступил в силу с 12 июня, оказался наблюдательный пост турок в горном районе Джебель Аз-Завия. Радикалами были задействованы артиллерийские орудия.

Из-за опасности для жизней своих военных, турецкое военное командование обратилось к представителям ЦПВС, попросив россиян о содействии в рамках обеспечения безопасности собственного личного состава и нанесения ответных ударов по расположениям джихадистов.

РФ быстро откликнулась на зов о помощи со стороны Анкары, и уже очень скоро ВКС нанесли четыре удара по огневым позициям исламистов у поселения Докмак и вершины Джебель Таверта, с которых велся обстрел. В ходе бомбардировок были ликвидированы крупные скопления террористов и использовавшиеся ими во время атаки артиллерийские боевые средства.

Примечательно, кроме того, что западные СМИ вновь прибегли к публикации дезинформации, пытаясь спекулировать и на этом инциденте. Так, агентство Reuters ранее заявило, якобы огонь по объектам турок в Идлибе могли открыть бойцы Сирийской арабской армии (САА). Но никаких внятных доказательств в поддержку этой «новости» приведено, разумеется, не было.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев напомнил в интервью ФАН, что ранее Анкара неоднократно была уличена в связях с идлибскими боевиками, и предположил, что данные действия исламистов связаны с охлаждением в их отношениях. В частности, с установлением на северо-западе САР нового перемирия при участии Турции.

«Вполне вероятно, что турецкая сторона наконец честно попыталась поспособствовать наведению порядка в буферной зоне, но встретила такую реакцию со стороны бандгрупп. До этого многократно проходила информация о том, что Анкара напрямую оказывает поддержку исламистам. Безусловно, турки понимают, что РФ в курсе, и теперь, когда поняли, что добиться власти так называемой вооруженной оппозиции в Идлибе им не удастся, решили все-таки взяться за дело и хоть как-то присоединиться к борьбе против террористов. Но джихадистам, конечно, не понравилось, что Турция уходит от договоренностей с ними в пользу соглашений с Россией и Ираном», — отметил наш собеседник.

Безусловно, стоит приветствовать постепенный разворот Анкары полноценно в пользу Астанинского формата, считает он. Однако нельзя не обратить внимания, на то, как в какой-то мере иронично сложилась данная ситуация в демилитаризованной зоне.

«В последние дни российские силы полностью отказались от авиаударов в зоне Идлиба, которые велись либо по террористам «Хайят Тахрир Аш-Шам», либо в ответ на обстрелы каких-то более умеренных группировок. Турки вместе с Западом регулярно осуждали данные операции, игнорируя факты нарушения режима без огня боевиками. Но теперь в связи с новым перемирием ВКС РФ решили полностью прекратили вылеты, и неожиданно для самой Турции это обернулось нападением сторонников «Ан-Нусры». Тут хочется выразиться лаконично — как говорится, бог шельму метит», — подчеркнул эксперт.

Примечательно и то, что именно к российской стороне, которую ранее Анкара обвиняла в ведении неправомерных бомбардировок в Идлибской зоне, она и была вынуждена обратиться за помощью.

«Турки настолько заигрались с боевиками, что в итоге сами оказались под их обстрелами. И притом сами они не смогли полноценно отразить атаку — как только стало по-настоящему трудно, Турция позвала на выручку Россию. Надеюсь, эта ситуация станет для Анкары хорошим уроком и действительно выправит ее позицию в отношении Идлиба в соответствии с принципами территориальной целостности и независимости Сирии, а также подвигнет к большему взаимодействию с РФ в деле антитеррористической борьбы», — резюмировал Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.