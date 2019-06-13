Кейт Миддлтон восхитила публику роскошным платьем и бриллиантами

Лондон, 13 июня. Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в очередной раз восхитила публику изысканным нарядом, который она выбрала для гала-ужина, прошедшего в поддержку борьбы с употреблением запрещенных веществ.

Как известно, супругу британского принца Уильяма беспокоит эта проблема, поэтому она не упускает шансов внести посильный вклад в ее разрешение.

Для посещения ресторана в Лондоне, где проходил ужин, Миддлтон выбрала довольно лаконичный образ. Герцогиня появилась в роскошном белом платье в тонкую серую полоску от бразильского дизайнера Барбары Касасола. Как сообщает Daily Mail, в предыдущий раз супруга принца Уильяма надевала этот наряд летом 2016 года на вручение премии «Музей года».

Дополнили наряд герцогини Кембриджской блестящие серебристые туфли от знаменитого малайзийского дизайнера Джимми Чу стоимостью 525 фунтов стерлингов, блестящий клатч и серьги с бриллиантовыми кольцами за 3,4 тысячи фунтов стерлингов.

Напомним, 3 июня герцогиня блистала на банкете с участием президента США Дональда Трампа. Поклонники королевской семьи назвали Миддлтон звездой вечера. 37-летняя супруга принца выбрала для торжественного мероприятия длинное белое платье с открытыми руками от английского дизайнера Александра Маккуина, серьги королевы Елизаветы с сапфирами и бриллиантами, но главным ее украшением стала тиара покойной принцессы Дианы.

В последний раз украшение герцогиня надевала осенью 2018 года. Меган Маркл, супруга принца Гарри, тоже могла примерить роскошный головной убор в день свадьбы 19 мая прошлого года, однако против этого, по данным британских СМИ, выступила Елизавета II. Впрочем, герцогиню Сассекскую неоднократно замечали с другими украшениями, некогда принадлежавшими Диане.