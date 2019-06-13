Названы 10 марок автомобилей, доставляющих удовольствие при вождении

Москва, 13 июня. Автоэксперты составили топ-10 марок машин, которые доставляют своим владельцам удовольствие от процесса вождения.

Первое место в этом списке занял Land Rover. Проведенный в конце прошлого года опрос показал, что 64% владельцев машин этого бренда испытывают наслаждение, находясь за рулем. Чуть меньший процент показали Lexus (59,5%), Mercedes-Benz (59,3%), Volvo (57,1%), Volkswagen (56,7%), Mitsubishi (52,5%) и KIA (50%). О том, что езда способна доставлять удовольствие, также заявили хозяева BMW (47,6%), Honda (47,2%) и Citroen (45,5%).

Всего в опросе приняли участие 1800 автолюбителей с машинами не старше 5 лет. Как сообщает «Автостат», получившийся в итоге рейтинг интересен тем, что в него вошли как люксовые бренды, вроде Lexus и Mercedes-Benz, так и марки, ориентированные на массового потребителя — KIA, Honda, Citroen.

Ранее сообщалось, что эксперты составили топ-5 самых дешевых автомобилей в России. Первое место в данном рейтинге заняла отечественная LADA Granta, цена которой начинается от 435 тыс.рублей.На втором месте оказалась японская Datsun ON-DO, разработанная на базе LADA Granta и производящаяся на заводе «АвтоВАЗа» (от 480 тыс. рублей). Третью строчку занял российский внедорожник LADA 4x4 (от 519 тыс. рублей). Четвертое место удерживает хэтчбек Datsun MI-DO (от 545 тыс. рублей), а пятое поделили между собой седан Renault Logan и хэтчбек Renault Sandero. Стартовая цена обеих моделей составляет 569 тыс. рублей.