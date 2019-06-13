МИД РФ заявил о невозможности продлить договор по СНВ-3 без проверок носителей США

Москва, 13 июня. Договор по сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) нет возможности продлить без решения вопроса по американским переоснащенным носителям. Об этом в четверг заявил заместитель главы МИД России Сергей Рябков по окончании заседания комитета Государственной думы по международным делам.

Российский дипломат напомнил, что договор истекает 5 февраля 2021 года, но его можно пролонгировать сроком на пять лет.

«Этим (продлением) необходимо заниматься и с точки зрения решения проблемы искусственного выведения США существенного количества своих стратегических носителей, которые объявлены переоборудованными под неядерные миссии», — указал заместитель руководителя дипломатического ведомства РФ.

Рябков обратил внимание на то, что сделано это таким способом, что Россия не может самостоятельно, в соответствии с положением договора, подтвердить необратимость указанного переоборудования.

По словам дипломата, эту проблему нужно решить, потому что без этого продлевать договор не получается.

Ранее президент российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему Россия не будет первой продлевать СНВ-3. Глава государства напомнил, что не Москва являлась инициатором возможного прекращения этого сотрудничества.