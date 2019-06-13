Общественник назвал два главных страха провокатора Навального

Москва, 13 июня. Несогласованный митинг оппозиционной общественности прошел в Москве 12 июня в День России. Участие в акции приняли всего несколько сотен человек, да и то, в основном, журналисты. Однако митинг не пропустил блогер Алексей Навальный, верно теряющий свою популярность.

Изначально оппозиция планировала провести акцию якобы в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова, которого освободили из-под домашнего ареста. Сам Голунов просил «защитников» не ходить на провокационные марши, тем более, что уголовное дело против него закрыли, а по факту инцидента инициировали расследование.

Тем не менее оппозиция не планировала отказываться от «марша Голунова», даже если и повода для акции не было. Это лишь подтверждает тот факт, что целью акции «в честь Голунова» была не забота о судьбе журналиста, а политические амбиции оппозиционных лидеров. Они не стеснялись призывать юных участников акции к беспорядкам и провокациям.

Среди инициаторов незаконных митингов был и основатель ФБК, который заявился на акцию с личной охраной. Призывая своих последователей нарушать закон и оказывать сопротивление полиции, Навальный позаботился о своей сохранности. Блогер испугался представителей прессы и решил обезопасить себя от навязчивых журналистов.

Член общественной палаты Илья Ремесло счел действия Навального, стремительно теряющего свою популярность и доверие даже среди своих поклонников, крайне банальными. Общественник считает, что Навальный пытался пропиариться. Блогер понимает, что он давно выпал из информационной повестки, провокации помогают ему хоть ненадолго привлечь внимание.

«Он так радовался, что его скрутили. А потом его выпустили, ему было очень неудобно, он разочарованно написал: как так, а зачем тогда задерживали? Для него, конечно, не выгодно, что так обернулось, что большинство отпустили задержанных», — заявил Ремесло в комментарии «Инфореактору».

В ОП РФ высоко оценили действия сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на то, что некоторые «активисты» бросались в руки полицейских ради фотографий в автозаке, в ходе акций не было жестких задержаний. Тех же задержанных, которые нарушали порядок, отпустили уже через несколько часов.

Примечательно, что власти Москвы пошли на уступки оппозиции и предложили организаторам незаконной акции перенести мероприятие на 16 июня. Однако законные акции не интересны оппозиции, на них нельзя показать «несправедливость» и снять нужную «картинку» для западных СМИ.

Несогласованная акция в День России испортила праздничное настроение многим москвичам, которые планировали отдохнуть с семьей в центре города, посетить мероприятия в честь Дня России. Теперь оппозиция планирует добраться и до Петербурга: провокаторы призывают к новым митингам в Петербурге 23 июня в день Алых парусов, когда в Северную столицу приезжают выпускники со всей России. Видимо, одного испорченного праздника нарушителям правопорядка не хватило.