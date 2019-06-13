Норкин иронично отреагировал на уход либерального гостя после обсуждения дела Голунова

Москва, 13 июня. Российский телеведущий Андрей Норкин иронично отреагировал на поведение «либеральной скамейки», комментирующей дело журналиста Ивана Голунова в программе «Место встречи».

Норкин отметил, что дело Голунова стало интересным кейсом. Он пояснил, что с одной стороны, это дело показало, как общественность добилась быстрой реакции со стороны правоохранителей, а с другой стороны, как либералы использовали журналиста, чтобы устроить незаконный митинг 12 июня в поддержку спецкора «Медузы».

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко отметил, что заинтересованные лица извне используют ту или иную резонансную историю для раскачивания общественно-политической ситуации в стране и нанесения удара по силовым структурам. В то же время он добавил, что в деле с Голуновым присутствовали внешние игроки.

Гости, представляющие либеральную общественность, заявили о необходимости проведения тщательного расследования. Норкин, в свою очередь, заявил, что нельзя нарушать права журналистов, как и любых других граждан. Кроме того, охота на ведьм недопустима, добавил он.

После рекламной паузы, когда тема с Голуновым была закрыта, либералы ушли из студии, сообщил «Царьград».

«Сказал гадость и сбежал», — прокомментировал уход гостя из либеральной тусовки Норкин.

Журналист добавил, что есть и другие темы для обсуждения, однако гость, судя по всему, посчитал, что ему хватит и дела Голунова.

Напомним, после освобождения Ивана Голунова, который был задержан, как утверждает полиция, с наркотиками, оппозиция устроила акцию в поддержку журналиста. Стоит отметить, что митинг 12 июня был несанкционированным, при этом московские власти одобрили проведение шествия 16 июня. Кроме того, сам журналист призывал соотечественников провести время с семьей, а не ходить на митинги.

Однако либеральную общественность не смутило это, и она решила провести акцию в День России. Многие эксперты осудили действия «активистов». Политолог Александр Дудчак указал на признаки иностранного вмешательства в раздувании протестов в Москве. По его мнению, либералы хотели устроить «майдан» в России, но «революция» бесславно провалилась.